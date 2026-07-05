Βίντεο της ΝΔ για τα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα: «Κανείς δεν ξεχνά - Το timeline της ντροπής»

Βίντεο για τα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα του Ιουλίου του 2015, δημοσιοποίησε η Νέα Δημοκρατία, εξαπολύοντας επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα.



«Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας», τονίζεται στο βίντεο, το οποίο έχει αποσπάσματα από το διάγγελμα που είχε κάνει ο πρώην πρωθυπουργός, σε συνδυασμό με εικόνες από τις ουρές έξω από τις τράπεζες εν μέσω capital controls αλλά και πανηγυρισμών στο Σύνταγμα.

Κάνοντας λόγο για «το timeline της ντροπής», η Πειραιώς υπενθυμίζει ότι ο νυν πρόεδρος της ΕΛΑΣ είχε εισηγηθεί στις 27 Ιουνίου την προκήρυξη του δημοψηφίσματος, ενώ μία ημέρα μετά εγκρίθηκε από τη Βουλή. Υπενθυμίζει και τις δηλώσεις του, με τις οποίες ανακοίνωσε την επιβολή capital controls, ενώ το δημοψήφισμα έγινε στις 5 Ιουλίου, με τη ΝΔ να σχολιάζει ότι νίκησε «το “όχι” που έγινε “ναι”».