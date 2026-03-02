Καθηλωτικό βίντεο: Ισραηλινός πιλότος μαχητικού αποφεύγει πύραυλο πάνω από το Ιράν

Άλλο ένα βίντεο από τις μάχες που σημειώνονται στο εναέριο χώρο του Ιράν δημοσίευσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, αυτή φορά από τη στιγμή που πιλότος μαχητικού αεροσκάφους αποφεύγει με εντυπωσιακό τρόπο πύραυλο του Ιράν.

Ειδικότερα, οι IDF δημοσίευσαν βίντεο που δείχνει πιλότο της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας να αποφεύγει πύραυλο της ιρανικής αντιαεροπορικής άμυνας κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων πάνω από το Ιράν.

«Υπάρχει ακόμα μια εκτόξευση, πάνω από τα σύννεφα», ακούγεται να λέει ο πιλότος στον ασύρματο στο βίντεο. Σύμφωνα με τις IDF, το μαχητικό εκτελούσε επιθέσεις στην Τεχεράνη.

״יש שיגור נוסף, מסיט אותנו, עולה מעל העננים״ תיעוד מיוחד: טייס קרב שתקף בטהרן מתחמק מטיל איראני ששוגר לכיוונו



עד כה חיל-האוויר ביצע יותר מ-1,000 גיחות קרב מעל שמי איראן. pic.twitter.com/tm0q2aMjqL — Israeli Air Force (@IAFsite) March 2, 2026

Το στρατιωτικό επιτελείο αναφέρει ότι τα μαχητικά της Ισραηλινής Αεροπορίας έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 1.000 εξόδους πάνω από το Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης το περασμένο Σάββατο.