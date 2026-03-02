Καθηλωτικό βίντεο: Ισραηλινός πιλότος μαχητικού αποφεύγει πύραυλο πάνω από το Ιράν
Το στρατιωτικό επιτελείο αναφέρει ότι τα μαχητικά της Ισραηλινής Αεροπορίας έχουν πραγματοποιήσει πάνω από 1.000 εξόδους πάνω από το Ιράν από το Σάββατο.
Άλλο ένα βίντεο από τις μάχες που σημειώνονται στο εναέριο χώρο του Ιράν δημοσίευσαν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, αυτή φορά από τη στιγμή που πιλότος μαχητικού αεροσκάφους αποφεύγει με εντυπωσιακό τρόπο πύραυλο του Ιράν.
Ειδικότερα, οι IDF δημοσίευσαν βίντεο που δείχνει πιλότο της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας να αποφεύγει πύραυλο της ιρανικής αντιαεροπορικής άμυνας κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων πάνω από το Ιράν.
«Υπάρχει ακόμα μια εκτόξευση, πάνω από τα σύννεφα», ακούγεται να λέει ο πιλότος στον ασύρματο στο βίντεο. Σύμφωνα με τις IDF, το μαχητικό εκτελούσε επιθέσεις στην Τεχεράνη.
