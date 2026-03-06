VIOHALCO: Νέο ιστορικό υψηλό λειτουργικής κερδοφορίας - Προτείνει μέρισμα 0,27 ευρώ

Βελτιωμένα είναι τα μεγέθη που κατέγραψε για το οικονομικό έτος 2025 ο όμιλος VIOHALCO. Ο κύκλος εργασιών ύψους 7,2 δισ. ευρώ, αυξήθηκε κατά 9% σε ετήσια βάση (2024: 6,6 δισ. ευρώ), κυρίως λόγω των υψηλότερων όγκων πωλήσεων και των υψηλότερων τιμών.

H λειτουργική κερδοφορία (a-EBITDA) ανήλθε σε 727 εκατ. ευρώ (2024: 604 εκατ. ευρώ), βελτιωμένη κατά 20% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη συνεχιζόμενη έμφαση σε κατηγορίες προϊόντων με υψηλότερα περιθώρια κέρδους και την συνετή διαχείριση κόστους.

Τα κέρδη προ φόρου ανήλθαν σε 398 εκατ. ευρώ (2024: 274 εκατ. ευρώ), αυξημένα κατά 45% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την ισχυρή δυναμική των κλάδων αλουμινίου, καλωδίων και σωλήνων χάλυβα, παράλληλα με τη σταδιακή ανάκαμψη του κλάδου χάλυβα.

Κύρια επιχειρησιακά στοιχεία

• Αλουμίνιο: ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις, χάρη στο ελκυστικό προϊοντικό μείγμα και τις βελτιωμένες τιμές κατεργασίας οδήγησαν σε ενισχυμένη κερδοφορία και μείωση του καθαρού δανεισμού, παρά τις οικονομικές και γεωπολιτικές προκλήσεις.

• Χαλκός: αύξηση του όγκου πωλήσεων και διατήρηση εύρωστης κερδοφορίας, παρά τις εξωτερικές προκλήσεις. Οι υψηλότερες τιμές χαλκού στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) και ο αντίκτυπος των εμπορικών δασμών στις ροές εφοδιασμού άσκησαν πίεση στο κεφάλαιο κίνησης στο τέλος του έτους.

• Καλώδια: βελτίωση του κύκλου εργασιών και των περιθωρίων κερδοφορίας, μέσω της αυστηρής τήρησης του χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης έργων και της υψηλής αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας. Η δυναμική ανάληψη νέων παραγγελιών διατήρησε το χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών στα 2,9 δισ. ευρώ.