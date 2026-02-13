«Βιολάντα»: Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο - Θα ασκηθούν κακουργηματικές διώξεις σε εμπλεκόμενους

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, καθώς η Εισαγγελία ζήτησε από την Πυροσβεστική όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα τόσο για τα αίτια της έκρηξης όσο και για τις ελλείψεις στα μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Alpha, η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Τρικάλων, σε άμεση συνεργασία με τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προχώρησε σε αίτημα για την πλήρη διαβίβαση των φακέλων της υπόθεσης, προκειμένου να προχωρήσει σε περαιτέρω ποινικές ενέργειες.

Μέχρι πρότινος, η υπόθεση αφορούσε τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή και της παραβίασης κανόνων ασφαλείας. Ωστόσο, πλέον το κατηγορητήριο αναβαθμίζεται, καθώς προστίθενται τα αδικήματα της έκρηξης και του εμπρησμού με ενδεχόμενο δόλο, τα οποία είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.

Οι εξελίξεις αυτές δεν περιορίζονται στους τρεις που κλήθηκαν αρχικά από τη δικαιοσύνη, τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης, τον υπεύθυνο βάρδιας και τον τεχνικό ασφαλείας, αλλά αναμένεται να διευρυνθεί ο κύκλος των εμπλεκομένων. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και πρόσωπα που υπέγραψαν μελέτες και εγκρίσεις από το 2007, όταν ξεκίνησε η εγκατάσταση των υποδομών, έως και τον Σεπτέμβριο του 2025, καθώς ερευνάται τι προβλεπόταν, και τι ενδεχομένως έλειπε, από τις σχετικές μελέτες.

Οι δικαστικές αρχές εξετάζουν εάν υπήρξαν παραλείψεις ή σοβαρές ευθύνες που συνέβαλαν στη λειτουργία της εγκατάστασης υπό συνθήκες που αποδείχθηκαν μοιραίες.