«Βιολάντα»: Διευκρινίσεις για τη σύλληψη του ιδιοκτήτη και των δύο στελεχών της εταιρείας

Η «Βιολάντα ΑΕ», σε ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Τρίτης (27/1) προς «απάντηση σχετικών δημοσιευμάτων», τονίζει ότι «η σύλληψη του ιδιοκτήτη της εταιρείας, υπό την ιδιότητά του ως νομίμου εκπροσώπου, και των δύο στελεχών της, πραγματοποιήθηκε βάσει της προβλεπόμενης στο νόμο διαδικασίας».



«Η εταιρεία από την πρώτη στιγμή του ατυχήματος συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και θα εξακολουθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξακρίβωση των αιτιών του τραγικού συμβάντος» επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.