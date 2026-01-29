«Βιολάντα»: Ανείπωτη θλίψη στις κηδείες της Σταυρούλας, της Αγάπης και της Αναστασίας

Το τελευταίο αντίο στη Σταυρούλα Μπουκουβάλα, μια από τις πέντε εργάτριες που έχασαν τη ζωή τους από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1), είπαν σήμερα το μεσημέρι συγγενείς και φίλοι της 47χρονης από το Προάστιο Καρδίτσας.

Ολόκληρο το χωριό, όπου ζούσε η Σταυρούλα Μπουκουβάλα, μητέρα τριών παιδιών, βρέθηκε στις 2 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου και προσπάθησε να συμπαρασταθεί με όποιον τρόπο μπορούσε στην οικογένεια.

Πλήθος κόσμου, με άνθη στα χέρια, αποχαιρέτησε την άτυχη γυναίκα, ενώ κατά την εξόδιο ακολουθία η φιλαρμονική του Δήμου Καρδίτσας έπαιξε ένα τιμητικό άσμα. Στη συνέχεια ακολούθησε μακρά πομπή από την εκκλησία μέχρι το κοιμητήριο.

Ο δυσβάσταχτος πόνος για μια ζωή που χάθηκε τόσο άδικα αποτυπώνεται στις φωτογραφίες από την κηδεία της Σταυρούλας.

Θρήνος στην κηδεία της Αγάπης Μπουνόβα

Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν αυτήν την ώρα και την 65χρονη Αγάπη Μπουνόβα στο Μεγαλοχώρι Τρικάλων.

Πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε την Αναστασία Νάσιου

Με θλίψη αλλά και οργή είπαν νωρίτερα το τελευταίο αντίο συγγενείς και φίλοι στην Αναστασία Νάσιου, η οποία κηδεύτηκε στο Γριζάνο Τρικάλων.

Πίσω από τα δάκρυα υπάρχει και η απαίτηση για δικαιοσύνη. Κάτοικοι του χωριού μίλησαν στο Orange Press Agency για την αδικοχαμένη γυναίκα και κατήγγειλαν τις συνθήκες εργασίας, αλλά και τη στάση της εργοδοσίας απέναντι στα ελεγκτικά όργανα και τα σωματεία.

Ο Θύμιος, δεύτερος ξάδελφος της Νάσιου, περιέγραψε το σοκ της είδησης και την κατάσταση που επικρατεί στο χωριό: «Το έμαθα από την τηλεόραση… Την ξέρω γιατί είναι δεύτερη ξαδέρφη μου. Στεναχωρήθηκα πάρα πολύ… Τόσο πολύ… Τι να πούμε… Τα ίδια, τα ίδια».

Ο Κοσμάς, κάτοικος της περιοχής, αναφέρθηκε στα παιδιά της γυναίκας που ζουν μακριά και την αγωνία για τα αίτια του δυστυχήματος: «Τρία παιδιά έχει, ένα στην Αθήνα, δύο στη Γερμανία… Δεν μάθαμε τίποτα για την ουσία, αν είχε διαρροή ρεύμα ή υγραέριο».

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η μαρτυρία του γείτονα Τάσου, που κατήγγειλε την έλλειψη προστασίας των εργαζομένων: «Πήγε το Εργατικό Κέντρο να παρέμβει, αλλά δεν τους άφηναν να μπουν μέσα. Εδώ είναι ‘ό,τι θέλουν κάνουν’. Δεν υπάρχει προστασία των εργαζομένων».

Την Παρασκευή οι κηδείες της Ελένης και της Βασιλικής

Σήμερα Πέμπτη 29 Ιανουαρίου τελούνται οι κηδείες των τριών από τις 5 γυναίκες που βρήκαν τραγικό θάνατο στο εργοστάσιο της γνωστής μπισκοτοβιομηχανίας. Σήμερα, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν την Σταυρούλα Μπουκουβάλα, την Αναστασία Νάσιου και την Αγάπη Μπουνόβα.

Αύριο θα ακολουθήσουν οι κηδείες της Ελένης Κατσαρού και της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.

Οι τρεις σοβαρές παραλείψεις ασφαλείας

Ιδιαίτερα επιβαρυντική θεωρείται η πρώτη έκθεση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ). Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, στο εργοστάσιο δεν υπήρχε ανιχνευτής αερίων, οι σωληνώσεις προπανίου ήταν τοποθετημένες στο έδαφος αντί να είναι υπέργειες ώστε να εντοπίζεται άμεσα διαρροή, ενώ οι εξωτερικές δεξαμενές προπανίου θα έπρεπε να βρίσκονται σε διαφορετική, ασφαλέστερη απόσταση από το κτίριο.

Η συγκεκριμένη έκθεση δεν θα παραδοθεί στην Πυροσβεστική, αλλά θα κατατεθεί απευθείας από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας στην αρμόδια εισαγγελέα.

Η διαρροή προπανίου και οι οσμές που αγνοήθηκαν

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως και για την ασφαλτόστρωση πάνω από τις σωληνώσεις, η οποία –σύμφωνα με ειδικούς– δεν επέτρεπε στο προπάνιο να διαφύγει μετά τη διαρροή. Έτσι, το αέριο συσσωρευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου, το οποίο ερευνάται εάν ήταν δηλωμένο ή αδήλωτο, με αποτέλεσμα να προκληθεί η έκρηξη από σπινθήρα που εκτιμάται ότι προήλθε από αντλίες νερού.

Από την πρώτη ημέρα της τραγωδίας, συγγενείς θυμάτων αλλά και τραυματίες κατέθεσαν ότι είχαν αντιληφθεί έντονη οσμή στον διάδρομο και στις τουαλέτες του εργοστασίου. Όπως υποστηρίζουν, είχαν ενημερώσει τους υπευθύνους, λαμβάνοντας όμως την απάντηση ότι η μυρωδιά προερχόταν από πλυντήρια ή υπονόμους.

Σύμφωνα με την τεχνική έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το προπάνιο διέρρεε υπόγεια για διάστημα τεσσάρων έως πέντε μηνών χωρίς να γίνει αντιληπτό, ενώ στον χώρο δεν εντοπίστηκαν ανιχνευτές αερίου, ούτε καν στο υπόγειο όπου εκδηλώθηκε η έκρηξη.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, σπινθήρας από μία εκ των αντλιών προκάλεσε την ακαριαία ανάφλεξη του συσσωρευμένου προπανίου και την ισχυρή έκρηξη που ακολούθησε.