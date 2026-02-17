«Βιολάντα»: Περιγραφή - σοκ του υδραυλικού - «Μου είπαν να λέω ότι η οσμή ήταν από βόθρους»

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για τους σωλήνες προπανίου στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη με πέντε εργαζόμενες να χάνουν τη ζωή τους.

Όπως αποκαλύπτει το Live News, ο υδραυλικός ανέφερε στις Αρχές πως είχε λάβει εντολή να λέει στους εργαζόμενους πως αυτή η έντονη οσμή που προβλημάτιζε προερχόταν από τους βόθρους.

Η κατάθεση για την οσμή

«Ενημέρωσα προφορικά ο ίδιος τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και τον διευθυντή παραγωγής. Πήγαμε στο χώρο της τουαλέτας ψάχνοντας να βρούμε τι μυρίζει σαν υγραέριο, αλλά δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε κάτι. Νομίζω πως πήγα και με τον ιδιοκτήτη. Νομίζω μετά πρέπει να ενημέρωσαν τον αρμόδιο που ασχολείται με τις εγκαταστάσεις αερίων, ο οποίος ήρθε στις εγκαταστάσεις μέσα Δεκέμβρη για να ελέγξει το ζήτημα. Μου είχαν πει να λέω ότι η οσμή αυτή ήτανε από τους βόθρους μέχρι να βρούμε τη φταίει. Έχω παρατηρήσει ότι υπήρχε απώλεια πίεσης, η οποία ήταν έντονη τον τελευταίο ενάμιση μήνα, όμως δεν ήταν στα καθήκοντά μου να το ελέγξω και να το διορθώσω».



Στο Live News μίλησε και ένας ακόμη υδραυλικός, ο οποίος αποκαλύπτει πως έθαψαν τους μοιραίους σωλήνες χωρίς καμία προδιαγραφή ασφαλείας.

Για τους σωλήνες προπανίου

«Εγώ πραγματοποίησα την τοποθέτηση μεταλλικού συστήματος σωλήνωσης σε βάθος περίπου ενός μέτρου σε χαντάκι που είχε διανοίξει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του Βιολάντα, από την δεξαμενή μέχρι το βιομηχανικό κτίριο όπου έγινε η έκρηξη. Συγκεκριμένα με φώναξε ο ιδιοκτήτης και μου είπε να του συνδέσω μία εξωτερική δεξαμενή προπανίου, που υπήρχε ήδη στο σημείο με το εν λόγω βιομηχανικό κτίριο. Όταν πήγα εκεί μαζί με τον ιδιοκτήτη είδα να έχει σκαφτεί ήδη ένα υπόγειο χαντάκι, βάθους περίπου ενός μέτρου το οποίο ξεκινούσε από την δεξαμενή και έφτανε μέχρι τα θεμέλια του κτιρίου. Σε αυτό το χαντάκι μου ζήτησε ο ιδιοκτήτης να τοποθετήσω μία σωλήνα μήκους 8 με 10 μέτρα περίπου ώστε να συνδεθεί η δεξαμενή με το κτίριο.

»Εγώ τότε του είπα ότι θα έπρεπε να ρίξει και να στρώσει με μπετό το κάτω μέρος του καναλιού, καθώς και τα πλαϊνά τμήματα αυτού, ώστε η σωλήνα να μην είναι θαμμένη στο χώμα και ακριβώς από επάνω να υπάρχει μεταλλικό φρεάτιο, ώστε να υπάρχει εύκολη πρόσβαση όταν χρειάζεται και να μπορεί να γίνεται επιθεώρηση για λόγους ασφαλείας. Επίσης του είπα ότι θα έπρεπε η σωλήνα να βαφτεί κι αφού στέγνωνε το χρώμα θα έπρεπε να περαστεί με μονωτικό υλικό.

«Εγώ είμαι το αφεντικό…»

»Εκείνος μου είπε χαρακτηριστικά: ‘’Δεν θα ρίξω μπετόν ούτε θα φτιάξω φρεάτιο, εγώ είμαι το αφεντικό και θα το κάνεις όπως σου λέω εγώ. Εσύ βάλε την σωλήνα και είμαι εγώ υπεύθυνος από εδώ και πέρα τι θα συμβεί’’. Μετά από αυτό εγώ απλώς συνέδεσα την σωλήνα. Επίσης μου είχε ζητήσει ο ιδιοκτήτης να κάνω εγκαταστάσεις σωληνώσεων προπανίου από το εξωτερικό σημείο όπου σταματήσαμε και εντός του κτιρίου, ώστε να συνδεθούν διάφορες συσκευές, αλλά εγώ του αρνήθηκα αυτή την εγκατάσταση, γιατί θα ήταν πολύ επικίνδυνο, διότι δεν διέθετα την κατάλληλη πιστοποίηση».

Αυτή η έντονη οσμή γινόταν θέμα συζήτησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο εργοστάσιο.

«Πριν από τις γιορτές και για περίπου μία εβδομάδα είχα δουλέψει στο ζυμωτήριο όπου εκδηλώθηκε η έκρηξη. Είχα παρατηρήσει ότι κάποιες μέρες υπήρχε βαριά μυρωδιά και κάποιες εργαζόμενες είχαν παραπονεθεί ότι μύριζε κάτι έντονα σαν υγραέριο. Το είχαμε αναφέρει στον υπεύθυνο παραγωγής. Δεν θυμάμαι εάν μου είχε πει κάτι, αλλά με καθησύχασε. Κάποιες ημέρες υπήρχε μυρωδιά και άλλες όχι», πρόσθεσε εργαζόμενος.

Τι υποστήριξε ο προϊστάμενος παραγωγής για τις δεξαμενές

Ο προϊστάμενος παραγωγής δήλωσε πως γνώριζαν πως υπήρχε πρόβλημα στις δεξαμενές:

«Εκείνο το βράδυ με κάλεσαν, ενώ κοιμόμουν και μου είπαν για την έκρηξη. Φτάνοντας στο εργοστάσιο, διαπίστωσα ότι οι δεξαμενές δεν είχαν πάθει τίποτα. Εκεί στο σημείο ήρθε και ο ιδιοκτήτης και με τράβηξε έξω για να με αποτρέψει να μπω μέσα. Στην ερώτησή σας αν είχε προκύψει κάποιο πρόβλημα με τις δεξαμενές, σας απαντώ ότι όταν οι δεξαμενές δεν έχουν σωστή πίεση στο εσωτερικό τους, τότε δημιουργείται πρόβλημα και εμφανίζεται σφάλμα. Δεν ψήνονται τα μπισκότα σωστά. Υπήρξε περίπτωση εργαζόμενος να μου αναφέρει μια δυσάρεστη μυρωδιά, σαν ψαρίλα, η οποία παραπέμπει σε ανάπτυξη θερμοκρασίας μοτέρ. Όντως του επιβεβαίωσα την οσμή που μου περιέγραψε και αμέσως αποκαταστήσαμε τη βλάβη. Ποτέ δεν μου είχαν αναφέρει οσμή υγραερίου».