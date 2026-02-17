Προθεσμία πήρε ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» - Αποθέωση και χειροκροτήματα έξω από τα δικαστήρια

Στα δικαστήρια Τρικάλων οδηγήθηκε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας «Βιολάντα», προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή, μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου που αντιμετωπίζει, για την φονική έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα.

Ο επιχειρηματίας κρατείται στο Αστυνομικό Τμήμα Τρικάλων μετέβη το πρωί της Τρίτης (17/2) στο Δικαστικό Μέγαρο. Την ίδια ώρα, έξω από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκε ομάδα εργαζομένων της εταιρείας, εκφράζοντας τη στήριξή τους προς τον εργοδότη τους. «Η αξιοπρέπεια δε συκοφαντείται», γράφουν σε πανό.

Η παρουσία τους, ωστόσο, προκάλεσε αντιδράσεις από διερχόμενους πολίτες, οι οποίοι αποδοκίμασαν τους συγκεντρωμένους, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί περαιτέρω ένταση ή επεισόδια.

Μάλιστα, μετά το πέρας της παρουσίας του στον ανακριτή, όπου και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί στη μία το μεσημέρι της Τετάρτης (18/2), ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» έγινε δεκτός με χειροκροτήματα και επευφημίες έξω από τα δικαστήρια Τρικάλων.

Οι συγκεντρωμένοι εργαζόμενοι κινήθηκαν μάλιστα και προς το όχημα προσπαθώντας να χαιρετήσουν τον εργοδότη τους.

Τα νέα στοιχεία της έρευνας

Ο επιχειρηματίας, μετά τη σύλληψή του, μεταφέρθηκε αρχικά στο κτήριο της Πυροσβεστικής και στη συνέχεια στα δικαστήρια, όπου ενημερώθηκε για τις νέες κατηγορίες που αντιμετωπίζει.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει τα στελέχη της ΔΑΕΕ φέρεται να στηρίζουν την κατηγορία του ενδεχόμενου δόλου ως προς τα αίτια της έκρηξης, κάνοντας λόγο για υπογειοποίηση σωληνώσεων, δεξαμενές που δεν είχαν καταγραφεί και δεν περιλαμβάνονταν στο τοπογραφικό διάγραμμα της επιχείρησης από το 2007 έως σήμερα.