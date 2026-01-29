«Βιολάντα»: Συγκλονίζει ο γιος της Σταυρούλας - «Δεν θα ησυχάσουμε εάν δεν πάνε όλοι φυλακή»

Με οδύνη αποχαιρέτησαν συγγενείς, φίλοι αλλά και πλήθος κόσμου την Σταυρούλα, την Αγάπη και την Αναστασία, τις τρεις από τις πέντε γυναίκες που βρήκαν τραγικό θάνατο στη φονική έκρηξη στη «Βιολάντα», οι κηδείες των οποίων τελέστηκαν σήμερα Πέμπτη (29/1) στις ιδιαίτερες πατρίδες τους.

Αύριο Παρασκευή θα γίνουν οι κηδείες των άλλων δύο θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος, που σημειώθηκε στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα την Δευτέρα, της Ελένης Κατσαρού και της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη.

Η θλίψη ωστόσο των συγγενών των εργατριών συνοδεύεται από οργή για τις ευθύνες που ξεδιπλώνονται για την τραγωδία, την ώρα που σοβαρά προβλήματα στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου έχουν περιγραφεί ήδη από την Πυροσβεστική και το ΤΕΕΜ.

«Κάποιοι μας στέρησαν αυτό που είχαμε και αξίζαμε»

«Δεν ήταν στη μοίρα της μητέρας μου να φύγει με τόσο άδικο και τόσο βίαιο τρόπο», ήταν τα συγκλονιστικά λόγια του γιου της Σταυρούλας Μπουκουβάλα, ο οποίος μίλησε στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Η μοίρα της ήταν να ζήσει μέχρι τα βαθιά γεράματα. Κάποιοι παρενέβησαν σε αυτή τη μοίρα και μας στέρησαν αυτό που είχαμε και αξίζαμε», είπε.

«Η μητέρα μου για μένα ήταν τα πάντα. Ήταν το στήριγμά μου. Συνομιλούσαμε καθημερινά πολλαπλές φορές. Στην ουσία μου στέρησαν ένα κομμάτι του εαυτού μου», ανέφερε ο Άγγελος.

«Η μητέρα μου έκανε τα πάντα για εμάς. Πήγαινε σε αυτό το μέρος το οποίο αποδείχθηκε ένας τριτοκοσμικός κρατήρας. Εκεί ξεψύχησε με έναν άδικο και πολύ βίαιο τρόπο».

«Υπεύθυνη είναι η ίδια η εταιρεία. Το πρόσωπο της εταιρείας, ο μηχανικός του κτιρίου και οποιοιδήποτε άλλοι αρμόδιοι έχουν περάσει υπογραφές για την κατάσταση του κτιρίου», πρόσθεσε ο γιος της Σταυρούλας.

«Προφανώς, όπως όλοι γνωρίζουμε με βάση τη λογική, δεν γίνεται ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον να μην είναι ασφαλές. Όχι κατ’ όνομα, αλλά έμπρακτα».

«Επικρατούσε μπάχαλο»

Αναφερόμενος σε αυτά που του έλεγε η μητέρα του για τον χώρο εργασίας της, τόνισε: «Δεν ήταν ευχαριστημένοι με τη δουλειά της και με το ανώτερο προσωπικό. Επικρατούσε μπάχαλο. Πολλή κούραση και καμία πρόνοια για τους εργαζόμενους».

«Της έλεγα να παραιτηθεί και να βρει κάτι καλύτερο. Και μας έλεγε ‘κι εσείς τι θα κάνετε;’».

«Αισθάνομαι ότι μου δίνει δύναμη ώστε να βάλω κι εγώ το λιθαράκι μου, ώστε να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Μέχρι τότε δεν θα ησυχάσει κανένας μας. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να πάνε όσοι φταίνε στη φυλακή», δήλωσε ο Άγγελος.

Από την πλευρά του, ο κουμπάρος της αδικοχαμένης Σταυρούλας, ανέφερε: «Είχαμε μια αγνή και καλή φιλία. Δούλευε νύχτα. Ερχόταν σε όλα τα κοινωνικά που κάναμε. Δεν σκεφτόταν ποτέ την κούραση. Πάντα με τον καλό τον λόγο. Θα μας λείψει πάρα πολύ».