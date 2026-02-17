«Βιολάντα»: Τρία νέα βίντεο ντοκουμέντα - Η μαρτυρία του φύλακα που σώθηκε από θαύμα

Σοκαριστικές εικόνες από τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο μπισκότων «Βιολάντα» στα Τρίκαλα έρχονται στο φως, φωτίζοντας λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν της τραγωδίας με τις πέντε νεκρές εργαζόμενες.

Τα βίντεο από τρεις κάμερες ασφαλείας γειτονικής επιχείρησης καταγράφουν τη στιγμή της ισχυρής έκρηξης και το μέγεθος της καταστροφής. Τα καρέ δείχνουν αντικείμενα και λαμαρίνες να εκτοξεύονται σε μεγάλη απόσταση, ενώ σε ορισμένα σημεία η εικόνα «παγώνει» ή ασπρίζει από την ένταση του ωστικού κύματος.

Οι αναλυτές εκτιμούν πως η έκρηξη προηγήθηκε της πυρκαγιάς, στοιχείο κομβικό για την εξέλιξη της έρευνας.

Κεντρικό ρόλο στις έρευνες έχει η κατάθεση του φύλακα του εργοστασίου, ο οποίος βρισκόταν ελάχιστα μέτρα από τις δεξαμενές προπανίου την ώρα του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), πραγματοποιούσε περιπολία με φακό όταν άκουσε δύο ισχυρές εκρήξεις. Το ωστικό κύμα τον πέταξε περίπου ένα μέτρο μακριά.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα αντιλήφθηκε φωτιά στον χώρο παραγωγής και συσκευασίας και άκουσε εργαζόμενους να καλούν σε βοήθεια από το εσωτερικό του κτιρίου.

«Πέρασα πεζός από τις δεξαμενές υγραερίου. Σε απόσταση περίπου πέντε μέτρων άκουσα δύο εκρήξεις. Με πέταξε το ωστικό κύμα και όταν σηκώθηκα είδα φωτιά στον χώρο παραγωγής και άκουγα φωνές από μέσα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τι δείχνουν τα βίντεο της έκρηξης

Τα οπτικά ντοκουμέντα που φέρνει στο φως το ERTNews επιβεβαιώνουν τη σφοδρότητα του φαινομένου. Η εκτόνωση της ενέργειας ήταν τόσο ισχυρή, ώστε οι κάμερες ασφαλείας παρουσίασαν στιγμιαία απώλεια εικόνας.

Η Πυροσβεστική επιβεβαίωσε την ακρίβεια της ώρας καταγραφής, γεγονός που βοηθά τους πραγματογνώμονες να ανασυνθέσουν τη χρονική αλληλουχία: πρώτα η έκρηξη και αμέσως μετά η πυρκαγιά.

Οι τραυματίες εξακολουθούν να νοσηλεύονται, ενώ η έρευνα για τα αίτια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ο σάπιος σωλήνας και η διαρροή προπανίου

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής πορίσματα της ΔΑΕΕ, οι έρευνες - που είχαν διακοπεί για περίπου μία εβδομάδα λόγω επικίνδυνης συγκέντρωσης προπανίου - εντόπισαν φθαρμένο σωλήνα στο δίκτυο αερίου. Ο σωλήνας εξετάζεται ως η πιθανή πηγή της διαρροής που οδήγησε στη φονική έκρηξη.

Την ίδια ώρα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έχει λάβει προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί, ενώ εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν στα δικαστήρια Τρικάλων σε ένδειξη συμπαράστασης.

Παράλληλα, οι έλεγχοι επεκτείνονται σε όλες τις εγκαταστάσεις του ομίλου. Η δεύτερη μονάδα στον Πετροπόρο σφραγίστηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε πιστοποιήσεις δεξαμενών και ανεπαρκή μέτρα πυροπροστασίας, που χαρακτηρίστηκαν «άμεσος κίνδυνος» για το προσωπικό.

Μαρτυρίες εργαζομένων: «Μύριζε αέριο εδώ και μέρες»

Σημαντικές θεωρούνται και οι καταθέσεις εργαζομένων, οι οποίοι περιγράφουν ότι επί περίπου 15 ημέρες πριν από το δυστύχημα υπήρχε έντονη μυρωδιά αερίου σε χώρους του εργοστασίου.

Όπως υποστηρίζουν η οσμή προκαλούσε ακόμη και τσούξιμο στα μάτια, ενώ οι υπεύθυνοι την απέδιδαν σε υπονόμους και αποχέτευση.

Εργαζόμενος που έκανε υδραυλικές εργασίες ανέφερε ότι είχε κατασκευάσει τη γραμμή αερίου χωρίς εξειδίκευση σε εγκαταστάσεις προπανίου.

Το πιθανό σπινθήρισμα και τα συστήματα ασφαλείας

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και η ηλεκτρολογική εγκατάσταση της μονάδας. Μαρτυρία ηλεκτρολόγου αναφέρει ότι η ανάφλεξη ίσως προκλήθηκε από ενεργοποίηση απλού ρελέ, μη αντιεκρηκτικού τύπου, παρά την παρουσία εύφλεκτου αερίου.

Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν επίσης την υπογειοποίηση των σωληνώσεων, τη λειτουργία των συστημάτων πυρασφάλειας και τις υπογραφές πιστοποίησης ασφαλείας.

Αγνοημένοι συναγερμοί πριν την τραγωδία

Η δικογραφία περιλαμβάνει καταθέσεις που κάνουν λόγο για προειδοποιητικά σημάδια. Συναγερμός σε φούρνο παραγωγής χτυπούσε επανειλημμένα την τελευταία εβδομάδα και ο υπεύθυνος βάρδιας τον απενεργοποιούσε θεωρώντας ότι πρόκειται για βλάβη. Προϊστάμενοι είχαν ενημερώσει τη διοίκηση για τη δυσοσμία, αλλά ακόμη και λίγες ώρες πριν την έκρηξη δεν ελήφθη κανένα προληπτικό μέτρο.

Οι αρχές ερευνούν πλέον αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες και σε άλλα πρόσωπα.

Τι εξετάζεται τώρα

Οι έλεγχοι συνεχίζονται και στο εργοστάσιο της εταιρείας στο Μακρυχώρι Λάρισας. Ο ιδιοκτήτης καλείται να προσκομίσει πλήρη φάκελο αδειοδοτήσεων και πυρασφάλειας.

Σε περίπτωση που δεν κατατεθούν τα απαιτούμενα έγγραφα, η εγκατάσταση θα παραμείνει κλειστή, ενώ δεν αποκλείεται να σχηματιστεί νέα δικογραφία.