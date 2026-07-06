Γνώμες Πολιτική ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης

«Βιομηχανία» αιτημάτων για διαγραφές

Φωτ. Γραφείο Τύπου ΠΑΣΟΚ
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Μια από τις αγαπημένες συνήθειες των κομμάτων είναι να ζητούν από τους πολιτικούς τους αντιπάλους κεφάλια επί πίνακι. Με άλλα λόγια παραιτήσεις και διαγραφές.

Η τακτική αυτή θα είναι βέβαια νόημα, αν όσοι ζητούσαν από τους άλλους καρατομήσεις και αποπομπές έπρατταν τον ίδιο και με τα δικά τους στελέχη.

Κάτι που συνήθως δε συμβαίνει, χωρίς να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα.

Πάντως, τις τελευταίες ημέρες το ΠΑΣΟΚ είχε τα ηνία στα σχετικά αιτήματα, απευθυνόμενο στην κυβέρνηση και τη ΝΔ. Απαίτησε λοιπόν την παραίτηση του ΓΓ Εθνικής Ασφάλειας, Θάνου Ντόκου για το γνωστό θέμα της συνομιλίας του με τους Ρώσους φαρσέρ και επίσης, τη διαγραφή του γαλάζιου Δημήτρη Μελά, πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ που καταδικάστηκε από τη δικαιοσύνη για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις.  

Όπως αναμενόταν, το αίτημα δεν εισακούστηκε από τη ΝΔ, όπως δεν εισακούστηκε και από το ΠΑΣΟΚ η προτροπή σε διαγραφή του Γιάννη Σγουρού που είχε «απειλήσει» δημοσιογράφου στον τηλεοπτικό αέρα ή ας πούμε δεν σκέφτηκε καν να επιπλήξει το Νικόλα Φαραντούρη για το ιδιαίτερα επωφελή οικονομικά διορισμό της συζύγου του σε υπηρεσία των Βρυξελλών. 

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