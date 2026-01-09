Viral ελάφι που παίζει κυνηγητό με ρινόκερο σε ζωολογικό κήπο στην Πολωνία - «Είναι μαχητής»

Γίνεται ένα ελάφι και ένας ρινόκερος να κάνουν παρέα και να παίζουν σα να μη συμβαίνει τίποτα; Κι' όμως γίνεται.

Ένα αστείο περιστατικό είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν εργαζόμενοι ζωολογικού κήπου στην πόλη Βρότσλαβ της Πολωνίας την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου όταν η Μαρούσκα, ένας ρινόκερος βάρους 1,7 τόνων, άρχισε να παίζει κυνηγητό με τον Τάτα, ένα ασιατικό ελαφάκι Reeves's muntjacs.

Αφού το ελάφι προκάλεσε το θηριώδες θηλαστικό να μπει στο παιχνίδι, στη συνέχεια το κυνηγάει μέσα στο χιονισμένο κλουβί όπου κρατείται.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ζωολογικός κήπος έγραψε: «Κάποιος ξέχασε να κοιτάξει στον καθρέφτη σήμερα το πρωί!» Στη συνέχεια, απέτισε φόρο τιμής στη Μαρούσκα για την «υπομονή ενός αγίου» πριν εξηγήσει τη συμπεριφορά του μικρού ελαφιού.

Ο ζωολογικός κήπος σημείωσε: «Η ρινοκερίνα βρίσκεται σε φάση οίστρου ενώ το μικρό αρσενικό ελαφάκι γεμάτο τεστοστερόνη. Έτσι λοιπόν έπρεπε με κάποιον τρόπο να εκτονώσει την ενέργειά του και να δείξει ποιος είναι το αφεντικό — ακόμα κι αν η "σύντροφός" του ζυγίζει 1,7 τόνους. Ποιος θα φανταζόταν ότι ένα τέτοιο μικροσκοπικό σώμα θα έκρυβε έναν πολεμιστή;».

Το χάσμα μεγέθους

Με ύψος περίπου μισό μέτρο, το Reeves's muntjacs είναι ένα μικρό, κοκκινωπό-καφέ ελάφι που προέρχεται από τη νοτιοανατολική Κίνα και την Ταϊβάν.

Συχνά αποκαλούμενο «ελάφι που γαβγίζει» λόγω των χαρακτηριστικών φωνών που μοιάζουν με σκύλο, το είδος θεωρείται ιδιαίτερα προσαρμόσιμο, και εμφανίζεται σε ενδιαιτήματα που κυμαίνονται από χιονισμένα εύκρατα δάση έως υποτροπικές ζούγκλες.

«Ενώ τα Reeves's muntjacs και οι ρινόκεροι διαφέρουν σημαντικά σε μέγεθος, η συνύπαρξή τους στον ίδιο βιότοπο δεν θα πρέπει να αποτελεί έκπληξη», εξήγησε το προσωπικό του ζωολογικού κήπου.

«Τόσο στις εγκαταστάσεις μας όσο και στην άγρια ​​φύση, τα Reeves's muntjacs και οι ρινόκεροι ζουν δίπλα-δίπλα και αλληλεπιδρούν συνεχώς», δήλωσε στο πολωνικό τοπικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Wrocław.pl ο Maciej Okupnik, φύλακας οπληφόρων στον ζωολογικό κήπο.

Είπε επίσης ότι συνήθως τα δύο είδη μένουν μακριά το ένα από το άλλο, καθώς έχουν διαφορετικούς τρόπους σήμανσης του χώρου τους.

«Τα muntjacs είναι έντονα και κτητικά. Οριοθετούν την επικράτειά τους χρησιμοποιώντας αρωματικούς αδένες που βρίσκονται γύρω από τα μάτια τους. Οι ρινόκεροι, από την άλλη πλευρά, είναι γενικά ανεκτικοί απέναντι στα άλλα ζώα στο έδαφός τους - άλλωστε, δεν φοβούνται κανέναν εκτός από τις τίγρεις» σημειώνει ο φύλακας και καταλήγει «Ως επί το πλείστον, απλώς ασχολούνται με ότι τους απασχολεί».