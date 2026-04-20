Viral η λουόμενη που «αγνοεί» πρίγκιπα Χάρι και Μέγκαν όταν περνούν δίπλα της στην παραλία - Βίντεο
Η νεαρή κοπέλα συνεχίζει αμέριμνη την ηλιοθεραπεία της, ενώ δίπλα της περνά το ζεύγος των «γαλαζοαίματων».
Το γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με μια λουόμενη να είναι ξαπλωμένη αμέριμνη στη διάσημη παραλία Μπόντι Μπιτς στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, ενώ ακριβώς δίπλα της περνούν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ με μια τεράστια «κουστωδία», κάμερες και κόσμο.
Στο βίντεο που έγινε viral, η νεαρή κοπέλα φαίνεται να συνεχίζει αμέριμνη να κάνει ηλιοθεραπεία πάνω στην πετσέτα της και να διαβάζει το βιβλίο της, ενώ ακριβώς δίπλα της περνά το ζεύγος των «γαλαζοαίματων» μαζί με πλήθος κόσμου, στο πλαίσιο του ταξιδιού του στην Αυστραλία. Πιο πίσω στέκονται δεκάδες άλλοι και τραβούν βίντεο με το κινητό τους.
Μάλιστα, όπως φαίνεται στο βίντεο, ξαφνικά σχηματίζεται ένας κύκλος για να μην πέσει ο κόσμος πάνω στη νεαρή γυναίκα. Η ίδια παραμένει στη θέση της ενώ φαίνεται να σηκώνει για λίγο κάποια στιγμή το κεφάλι της απορημένη, για να αφοσιωθεί ξανά σε αυτό που κάνει.