Viral... κουμπάρος: Τον σήκωσαν στα χέρια για να αλλάξει τα στέφανα στους νεόνυμφους

Οι γάμοι είναι γεμάτοι συγκινητικές στιγμές, χαμόγελα και όμορφες αναμνήσεις για το ζευγάρι, τους γονείς αλλά και για όλους τους καλεσμένους. Ωστόσο, κάποιες φορές ένα απρόοπτο περιστατικό είναι αρκετό για να κλέψει την παράσταση και να χαρίσει άφθονο γέλιο σε όλους τους παρευρισκόμενους.

Ένα αστείο απρόοπτο εκτυλίχθηκε σε γάμο στην Κρήτη όταν την ώρα που ο κουμπάρος πήγε να αλλάξει τα στέφανα κατάλαβε ότι δεν έφτανε λόγω ύψους, με αποτέλεσμα οι φίλοι του να τον σηκώσουν στα χέρια για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η γαμήλια τελετή.

Το βίντεο, που δημοσιεύτηκε στο TikTok συνοδεύεται από τη λεζάντα: «Όταν ο κουμπάρος δεν φτάνει να αλλάξει τα στέφανα στο ζευγάρι», περιγράφοντας με γλαφυρό τρόπο τα όσα ακολούθησαν.