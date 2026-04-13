Viral ο χορός του «μελλοντικού» υπουργού Υγείας της Ουγγαρίας - Ξεφαντώνει μετά τη νίκη Μάγιαρ

Πανηγυρική ήταν η νίκη του υποψήφιου του φιλοευρωπαϊκού κόμματος Tisza στην Ουγγαρία, Πέτερ Μάγιαρ, ο οποίος κατόρθωσε να κερδίσει τις 138 από τις 199 έδρες του κοινοβουλίου της χώρας, συντρίβοντας τον επί 16 χρόνια ηγέτη της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν.

Για μια νέα σελίδα στην Ουγγαρία κάνουν λόγο οι διεθνείς αναλυτές, ενώ ξέφρενοι ήταν οι πανηγυρισμοί σε μαζική συγκέντρωση που πραγματοποίησαν οι υποστηρικτές του Tisza στη Βουδαπέστη το βράδυ της Κυριακής του Πάσχα (12/4).

Μάλιστα, το γύρο των social media κάνει ο χορός ενός στελέχους του κόμματος που νίκησε τις εκλογές, ο οποίος μάλιστα είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος για να αναλάβει το υπουργείο Υγείας. Ο Hegedus Zsolt, γιατρός και υπεύθυνος για την πολιτική υγείας του Tisza, βρέθηκε στη σκηνή που μίλησε ο Μάγιαρ, μαζί μαζί με άλλους συνεργάτες του νέου ηγέτη της Ουγγαρίας και ξεδίπλωσε τις χορευτικές του ικανότητες για την «αλλαγή καθεστώτος στη χώρα, οι οποίος μοιάζουν αξιοθαύμαστες.