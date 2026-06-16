Viral στη G7: Το διπλό φιλί Τραμπ – Μπριζίτ και η χειραψία των... 14 δευτερολέπτων

Στη σύνοδο της G7, όλα έμοιαζαν έτοιμα για μια ακόμη τυπική οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών.

Ωστόσο, το ενδιαφέρον δεν στράφηκε στις πολιτικές συζητήσεις ούτε στον Γάλλο πρόεδρο, αλλά στην ιδιαίτερα ζεστή αλληλεπίδραση ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και την πρώτη κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν.



Κατά την υποδοχή, ο Τραμπ αντάλλαξε μαζί της αγκαλιά και διπλό φιλί στα μάγουλα, ακολουθώντας ένα ευρωπαϊκό πρωτόκολλο οικειότητας. Εκείνο όμως που προκάλεσε τα περισσότερα σχόλια ήταν μια ασυνήθιστα μακρά χειραψία, η οποία φέρεται να διήρκεσε περίπου 14 δευτερόλεπτα.

Τι «διάβασαν» τα χείλη



Σύμφωνα με τη Βρετανίδα αναγνώστρια χειλιών Νικόλα Χίκλινγκ, ο Τραμπ φέρεται αρχικά να απευθύνθηκε στον Εμανουέλ Μακρόν λέγοντας: «Είμαι έτοιμος για απόψε», πριν ανταλλάξουν μια σύντομη και μάλλον τυπική χειραψία.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η προσοχή του μετατοπίστηκε στη Μπριζίτ Μακρόν.

Η ίδια ειδικός υποστηρίζει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος την προσφώνησε με το «Γεια σου, γλυκιά μου», με την πρώτη κυρία της Γαλλίας να απαντά: «Χρόνια πολλά».

Αν και οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως, ήταν αρκετές για να πυροδοτήσουν νέο κύκλο σχολίων στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Reuters

Ο Μακρόν στο... περιθώριο;



Την ίδια στιγμή, ειδικοί στη γλώσσα του σώματος παρατήρησαν ότι ο Εμανουέλ Μακρόν επιχείρησε επανειλημμένα να εμπλακεί στη συζήτηση, αγγίζοντας φιλικά τον Τραμπ στο μπράτσο και την πλάτη.

Η ειδικός Τζούντι Τζέιμς εκτίμησε ότι ο Γάλλος πρόεδρος έδειχνε να επιδιώκει περισσότερη προσοχή από τον Αμερικανό ομόλογό του, ενώ ο Τραμπ φαινόταν να επικεντρώνεται περισσότερο στη συνομιλία με τη Μπριζίτ.

Η εικόνα έγινε ακόμη πιο συζητήσιμη όταν, μετά την επίσημη φωτογράφιση, ο Τραμπ φέρεται να ξανάπιασε το χέρι της πρώτης κυρίας και τη συνόδευσε καθώς κατέβαινε από το βάθρο, με τον Μακρόν να ακολουθεί λίγα βήματα πιο πίσω.



During the G7 Summit, Macron and Brigitte greeted Trump. Trump shook Macron’s hand briefly, then lingered for 15 seconds shaking hands with Brigitte. He usually shares long handshakes with Macron, but this time it was the First Lady who got the prolonged grip. pic.twitter.com/o179C9BGEn — Shanghai Daily (@shanghaidaily) June 16, 2026

Μια σχέση που τροφοδοτεί συζητήσεις



Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ αναφέρεται δημόσια στο προεδρικό ζεύγος της Γαλλίας.

Κατά το παρελθόν έχει σχολιάσει περιστατικά που αφορούσαν τον Μακρόν και τη σύζυγό του, ενώ έχει τοποθετηθεί ακόμη και απέναντι σε θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφόρησαν για την Μπριζίτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τελευταία τους συνάντηση, πάντως, απέδειξε πως μερικές φορές μια χειραψία μπορεί να δημιουργήσει περισσότερους τίτλους από μια ολόκληρη διπλωματική ατζέντα. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα βλέμματα ήταν στραμμένα αλλού από εκεί που ίσως θα περίμενε ο οικοδεσπότης της βραδιάς.