Viral βίντεο της ιταλικής πρεσβείας στην Μπανγκόκ με εφήβους να απολογούνται για κακή συμπεριφορά

Η Ιταλία εξέδωσε ένα βίντεο με δημόσια συγγνώμη, αφού μια ομάδα εφήβων από τη χώρα, που επισκέπτονταν την Μπανγκόκ, πρόσβαλε μια Ταϊλανδέζα σε τρένο, η οποία τους είχε ζητήσει να κάνουν ησυχία.



Βίντεο που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα έδειχνε τη γυναίκα στο BTS SkyTrain να επιπλήττει μια ομάδα νεαρών λέγοντάς τους: «Στην Ταϊλάνδη δεν φωνάζουμε». Όταν τους ρώτησε από πού ήταν, εκείνοι απάντησαν ειρωνικά «από την Ταϊλάνδη», πριν την αποκαλέσουν «σκύλα». Ένας από αυτούς φαίνεται να της δείχνει το μεσαίο δάχτυλο, ενώ οι άλλοι γελούσαν και συνέχιζαν να κάνουν φασαρία.



Το βίντεο έδειχνε επίσης έναν δάσκαλο να της λέει σαρκαστικά: «Συγγνώμη που φέραμε χρήματα στη χώρα σας», πριν της πει να «σκάσει» και ότι επρόκειτο απλά για... παιδιά.

Instagram

Η αντίδραση στο βίντεο, το οποίο προβλήθηκε 16 εκατομμύρια φορές, ήταν άμεση. Ένας χρήστης σχολίασε: «Όταν φέρνεις χρήματα, κανείς δεν παραπονιέται, αλλά σε παρακαλώ, φέρε και λίγη ευπρέπεια». Ένας άλλος έγραψε: «Το να φέρνεις χρήματα στην Ταϊλάνδη δεν σε κάνει θεό».

Άλλοι προχώρησαν ακόμη περισσότερο, αποκαλύπτοντας την ταυτότητα των εφήβων και στοχεύοντας τις σελίδες των σχολείων τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και ορισμένοι έφτασαν στο σημείο να περιμένουν έξω από το ξενοδοχείο όπου διέμεναν, απαιτώντας συγγνώμη.

Η βαθιά υπόκλιση και η συγγνώμη

Μετά από το διεθνές σκάνδαλο, η ιταλική πρεσβεία στη Μπανγκόκ δημοσίευσε ένα βίντεο που προκαλεί αμηχανία, στο οποίο εμφανίζονται τρεις ενήλικες και ένας έφηβος να υποκλίνονται, όπως διαβάζουμε στη Daily Mail.

Ένας άνδρας λέει: «Είμαστε οι αρχηγοί της ιταλικής ομάδας που έγινε viral. Γυρίζουμε αυτό το βίντεο για να ζητήσουμε συγγνώμη από τον λαό της Ταϊλάνδης και τον ταϊλανδέζικο πολιτισμό. Θέλαμε να γυρίσουμε αυτό το βίντεο χθες, αλλά ήμασταν φοβισμένοι, οπότε το αναβάλαμε. Αυτή ήταν πιθανώς λάθος απόφαση. Θέλαμε να ζητήσουμε συγγνώμη για τη συμπεριφορά μας από τον λαό της Ταϊλάνδης και τη χώρα».



Μια γυναίκα προσθέτει: «Προσωπικά, λυπάμαι πάρα πολύ για ό,τι συνέβη. Γνωρίζω ότι τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν τον σεβασμό και λυπάμαι ειλικρινά για όλους όσοι προσβλήθηκαν, καθώς και για το γεγονός ότι προσβάλαμε τον πολιτισμό και τον λαό της Ταϊλάνδης».



Ένας νεαρός άνδρας, που φαινόταν να είναι έφηβος, είπε: «Λυπάμαι πολύ για όλους στην Ταϊλάνδη εξαιτίας αυτού που έκανα στο τρένο BTS. Ήταν λάθος. Λυπάμαι πολύ για τη συμπεριφορά μου».



Και μια δεύτερη ενήλικη γυναίκα είπε: «Δεν αποδεχόμαστε αυτή τη συμπεριφορά. Οι φοιτητές επιστρέφουν στην Ιταλία το συντομότερο δυνατόν και θα προσπαθήσουμε επίσης να διδάξουμε ξανά στην ομάδα μας να σέβεται αυστηρά τον πολιτισμό αυτό. Σας ευχαριστούμε που μας υποδεχθήκατε και ζητούμε ταπεινά τη συγχώρεσή σας».