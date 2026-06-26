Βισκαδουράκης: «Είχα όνειρο από παιδί να ασχοληθώ με την πολιτική - Τιμή να με καλέσει ο Μητσοτάκης»

Ο Θανάσης Βισκαδουράκης ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, τη γνωριμία του με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, αλλά και την τιμή που θα νιώσει εάν ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον καλέσει να είναι υποψήφιος στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. «Το είχα όνειρο από μικρό παιδί. Εγώ πάντα ασχολιόμουν με την πολιτική και μου άρεσε. Πάντα ψηφίζω. Δεν ήμουν ποτέ απολιτίκ. Θεωρώ ιερό πράγμα την πολιτική. Ιερό πράγμα να κοιτάς τον συνάνθρωπό σου. Και επειδή ξέρω τι σημαίνει συνάνθρωπος, ξέρω τι σημαίνει φτώχεια, ξέρω τι σημαίνει ενοίκιο, ξέρω τι σημαίνει να κάνεις αγώνα να μεγαλώσει το παιδί σου και έλεγα κάποτε αν με αξιώσει ο Θεός, θα ασχοληθώ με την πολιτική. Ίσως αυτό το μικρόβιο το πήρα από τον πατέρα μου.

Ο πατέρας μου ήταν μεγάλη προσωπικότητα. Ήταν για 50 χρόνια πρόεδρος των Κωφών. Δεν ξέρω αν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής. Εγώ την υπογραφή μου δεν την έχω βάλει. Αν βρεθώ με τον άρχοντα, με τον πρωθυπουργό της χώρας, τον κ. Μητσοτάκη και συζητήσουμε, ναι. Μέχρι τώρα αιωρούνται όλα. Έχω μία αρχή στη ζωή μου όπως και στο θέατρο. Πρέπει πρώτα να κλείσω με τον παραγωγό ή με τον πρωθυπουργό, να τα βάλουμε κάτω να τα συζητήσουμε. Αν γίνει αυτό, με πολλή χαρά. Θα είναι τιμή μου αν με καλέσει. Για τι άλλο να ευχαριστήσω τον Θεό; Να πω τι;

Εάν κοιτάξω πίσω ή τα πέτρινα χρόνια, τα υπόγεια, ότι ένα παιδί τον καλεί ο αρχηγός του κράτους, ο πρωθυπουργός, και του λέει έλα εδώ παιδί μου, τι να πω εγώ; Ας αφήσουμε τις ιδεολογίες; Τι θα πει ο Θανασάκης; Είμαι ήδη στην Περιφέρεια Αττικής. Βλέπω τις αντιπαλότητες, βλέπω τις αψιμαχίες. Δεν ιδρώνει το αυτί μου, γιατί θεωρώ ότι αν μπω σε αυτη τη μάχη είναι πολύ κακό. Να διαφωνούμε. Αλλά σε αυτή τη χώρα πρέπει να μάθουμε να συζητάμε. Και ο καθένας το βλέπει και από διαφορετική άποψη. Δηλαδή εγώ ξέρω ότι αν μπω, ο κόσμος της σιωπής, ο κόσμος των τυφλών, ο κόσμος των αναπήρων, θα χαρεί πάρα πολύ για τον Θανασάκη».

«Είναι παράδοξο ότι δεν έχω μπει φυλακή»

«Εγώ ξέρω ότι ζω κατά λάθος. Το ότι δεν είμαι ακόμα νεκρός ή δεν έχω μπει φυλακή, αυτό είναι παράδοξο για μένα. Αλλά είχα ένα σύμμαχο, τον Θεό. Το πρώτο πράγμα που λέω στον γιο μου είναι: είπαμε καλημέρα, κλείσε το μάτι, άρχοντα, άρχοντα, είμαστε εντάξει το βράδυ, άρχοντα, καληνύχτα, σ' αγαπάω. Έπαιξα μπάλα, πήγα στο σχολείο, περάσαμε καλά, καληνύχτα.

Γνώρισα τον Μακαριώτατο Ιερώνυμο το 1976, παιδάκι τότε, λαμόγιο ήμουν δίπλα του. Με ξεχώρισε ανάμεσα στα άλλα παιδάκια, τώρα μπορώ να το πω. Ήξερε από μέσα ότι θα γίνω και ηθοποιός, κάτι που κι εγώ δεν ήξερα. Μου έλεγε ότι το μάτι μου ήταν αστρίτης. Είμαι χαρούμενος που ήμουν κάτω από το ράσο του. Εγώ το ράσο το αγαπώ υπερβολικά. Αν δεν… δραπέτευα, θα ήμουν σίγουρα στην εκκλησία. Ή ο οδηγός του. Η αγάπη μου προς το πρόσωπό του είναι τεραστία. Όπως βλέπει τον γιο μου, βλέπει τη γυναίκα μου, βλέπει εμένα, αυτή η φωνή του ήρεμη, πώς μπαίνει και τρυπάει το μυαλό μου και τους φίλους μου. Αυτή τη θέση που κατέχει δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όταν κάθεσαι σε ένα σαλόνι και μιλάς μαζί τους, σου λένε ιστορίες και καθηλώνεσαι».

Η ατάκα του Αρχιεπισκόπου για τη νέα γενιά

«Έχω τα ωραιότερα παιδικά μου χρόνια. Αυτό λέω και στον γιο μου. Του λέω είσαι 9,5 χρόνων. Δεν ξέρεις να κάνεις δεντρόσπιτα. Δεν ξέρεις να κάνεις τόξα από λυγαριά ή από ελιά. Να κάνεις σκηνές από καλαμιές. Εγώ ξέρω. Του έχω μάθει να σκαρφαλώνει γρήγορα στα δέντρα. Να κλέβεις φρούτα, σύκα, ροδάκινα, κεράσια.

Εγώ το 1975 πήγαινα Δήλεσι - Ωρωπό με το ποδήλατο. Κλέβαμε τάβλες από την οικοδομή για να φτιάξουμε δεντρόσπιτα. Οι συμμαθητές του δεν τα καταλαβαίνουν, ο Ιερώνυμος τα καταλαβαίνει επειδή του τα πιπιλίζω συνέχεια. Και τώρα έφτασε η ηλικία του να πάμε να δούμε και το καλοκαιρινό ορφανοτροφείο και το χειμερινό. Τώρα που είναι μεγάλος και είναι και πιο έξυπνος από εμένα. Η μεγαλύτερη ατάκα του Αρχιεπισκόπου ήταν: Θανάση, δεν θα χαθεί, γιατί στα σημερινά παιδιά διδάσκω να μην χαθούν».