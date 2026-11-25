Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας μπορεί να σχεδιάζουν πλέον χωριστά τα επόμενα δισκογραφικά τους βήματα, ωστόσο μια ενδιαφέρουσα χρονική σύμπτωση έφερε ξανά τα ονόματά τους δίπλα δίπλα. Τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, οι δύο καλλιτέχνες ανακοίνωσαν τις νέες μουσικές κυκλοφορίες τους, μέσα από διαφορετικές δισκογραφικές εταιρείες.

Σχεδόν δύο μήνες μετά τη μεγάλη συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου στο ΟΑΚΑ και τα δημοσιεύματα για το ρήγμα στη μακροχρόνια συνεργασία τους, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μουσικές επιλογές τους.

Η Βίσση επιλέγει το «Κόντρα»

Την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου, η Άννα Βίσση κυκλοφορεί μέσω της νέας δισκογραφικής της στέγης, Vission Music, τη ζωντανή εκτέλεση του τραγουδιού «Κόντρα», όπως ηχογραφήθηκε στη συναυλία του ΟΑΚΑ.

Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη επιλογή είναι ότι πρόκειται για ένα τραγούδι που δεν φέρει την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα, του δημιουργού που έχει συνδέσει το όνομά του με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τραγουδίστριας.

Το «Κόντρα» συμπεριλαμβάνεται στον δίσκο «Απαγορευμένο» του 2008 και αποτελεί την ελληνική διασκευή του «Breathless» του Νταν Γουίλσον, σε στίχους της Μυρτούς Κοντοβά. Η νέα εκτέλεση θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο Καρβέλας επιστρέφει στις ρίζες του

Την ίδια ημέρα, η Panik Entertainment Group ανακοίνωσε την επιστροφή του Νίκου Καρβέλα στη δισκογραφία με ένα άλμπουμ που έχει έντονο προσωπικό χαρακτήρα και τίτλο «Σαλαμίνος 74, Ταμπούρια».

Αυτή τη φορά, ο μουσικοσυνθέτης στρέφεται στις μουσικές καταβολές του, αντλώντας έμπνευση από το παραδοσιακό λαϊκό και το ρεμπέτικο τραγούδι.

Αφετηρία της νέας δισκογραφικής δουλειάς του είναι τα Ταμπούρια του Πειραιά, η γειτονιά όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, με τον τίτλο του άλμπουμ να παραπέμπει στη διαδρομή της ζωής του.