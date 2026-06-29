Βιταμίνη C και εγκέφαλος: Τι δείχνει νέα μεγάλη μελέτη για τη μνήμη και τη γήρανση

Η σχέση της διατροφής με την υγεία του εγκεφάλου βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, και μια νέα μεγάλη μελέτη από την Ιαπωνία έρχεται να προσθέσει ένα ακόμη κομμάτι στο παζλ. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης C στο αίμα συνδέονται με πιο «υγιή» δομή του εγκεφάλου και καλύτερη λειτουργική οργάνωση συγκεκριμένων νευρωνικών δικτύων, που σχετίζονται με τη μνήμη και τη σκέψη.

Η μελέτη βασίστηκε σε περισσότερους από 2.000 ηλικιωμένους στην Ιαπωνία, οι οποίοι υποβλήθηκαν σε μαγνητικές τομογραφίες εγκεφάλου και αιματολογικές εξετάσεις. Οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα βιταμίνης C στο πλάσμα του αίματος και τα συνέκριναν με δείκτες που δείχνουν τον όγκο του εγκεφαλικού ιστού αλλά και τη λειτουργική «συνδεσιμότητα» περιοχών που ενεργοποιούνται όταν ο εγκέφαλος βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας.

Τι έδειξαν οι μαγνητικές τομογραφίες

Οι αναλύσεις έδειξαν ένα σταθερό μοτίβο: όσο υψηλότερα ήταν τα επίπεδα βιταμίνης C, τόσο καλύτερη ήταν η διατήρηση της φαιάς και λευκής ουσίας του εγκεφάλου. Με απλά λόγια, οι άνθρωποι με περισσότερη βιταμίνη C στο αίμα τους είχαν μεγαλύτερο ποσοστό «υγιούς» εγκεφαλικού ιστού σε σχέση με το συνολικό μέγεθος του κρανίου τους. Το εύρημα αυτό θεωρείται σημαντικό, γιατί η απώλεια εγκεφαλικού όγκου σχετίζεται με τη γήρανση και την εμφάνιση νευροεκφυλιστικών ασθενειών.

Ο ρόλος του δικτύου μνήμης και γιατί έχει σημασία

Πέρα από τον όγκο του εγκεφάλου, οι ερευνητές εξέτασαν και κάτι πιο σύνθετο: το λεγόμενο «δίκτυο προεπιλεγμένης λειτουργίας» (default mode network), μια ομάδα περιοχών του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται όταν σκεφτόμαστε, θυμόμαστε ή επεξεργαζόμαστε τον εαυτό μας και το παρελθόν. Αυτό το δίκτυο θεωρείται κρίσιμο για τη μνήμη και την ψυχική υγεία και συχνά επηρεάζεται σε ασθένειες όπως η άνοια και η νόσος Αλτσχάιμερ.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης C συνδέονταν με καλύτερη «συνοχή» και οργάνωση αυτού του δικτύου. Με άλλα λόγια, οι εγκεφαλικές περιοχές που σχετίζονται με τη σκέψη και τη μνήμη φαίνεται να λειτουργούσαν πιο αρμονικά σε άτομα με υψηλότερη βιταμίνη C. Η εικόνα όμως δεν ήταν απόλυτα ομοιόμορφη, καθώς διαφορετικά υποδίκτυα εμφάνιζαν διαφορετικές σχέσεις με τη βιταμίνη, κάτι που πιθανώς αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος αλλάζει με την ηλικία.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα αφορά συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, π.χ. τον οπίσθιο πρόσθιο φλοιό του προσαγωγίου, που αποτελεί βασικό κόμβο του δικτύου μνήμης. Σε αυτές τις περιοχές, τα υψηλότερα επίπεδα βιταμίνης C συνδέθηκαν με μεγαλύτερη διατήρηση της εγκεφαλικής δομής. Αυτό ενισχύει την εικόνα ότι η βιταμίνη C ίσως παίζει ρόλο στη διατήρηση της εγκεφαλικής «ακεραιότητας» με την ηλικία.

Οι ερευνητές προσπάθησαν επίσης να δουν αν η βιταμίνη C συνδέεται άμεσα με τις γνωστικές επιδόσεις, όπως αυτές μετρώνται με απλά τεστ μνήμης. Εκεί δεν βρέθηκε άμεση συσχέτιση. Ωστόσο, τα ίδια τα εγκεφαλικά δίκτυα που σχετίζονταν με τη βιταμίνη C εμφάνιζαν σχέση με καλύτερες επιδόσεις στη μνήμη, κάτι που δείχνει μια πιο έμμεση επίδραση.

Η συνολική εικόνα που προκύπτει είναι ότι η βιταμίνη C δεν φαίνεται να «βελτιώνει άμεσα» τη μνήμη, αλλά σχετίζεται με πιο υγιή δομή και οργάνωση του εγκεφάλου, κάτι που με τη σειρά του μπορεί να επηρεάζει τη γνωστική λειτουργία μακροπρόθεσμα.

Οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι η βιταμίνη C είναι ισχυρό αντιοξειδωτικό και εμπλέκεται σε βασικές βιολογικές λειτουργίες των νευρικών κυττάρων, όπως στην άμυνα απέναντι στο οξειδωτικό στρες. Επειδή ο ανθρώπινος οργανισμός δεν μπορεί να τη συνθέσει, πρέπει να λαμβάνεται μέσω της διατροφής, κυρίως από φρούτα και λαχανικά όπως τα εσπεριδοειδή, τις πιπεριές και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα για τη διατροφή και τη γήρανση του εγκεφάλου

Συνολικά, η μελέτη ενισχύει την ιδέα ότι η διατροφή δεν επηρεάζει μόνο το σώμα, αλλά και τη δομή του εγκεφάλου. Η βιταμίνη C εμφανίζεται ως ένας πιθανός «σύμμαχος» της εγκεφαλικής υγείας, χωρίς όμως να αποτελεί από μόνη της θεραπεία ή εγγύηση προστασίας.