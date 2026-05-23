Βιβλίο-αποκάλυψη για την Μπριζίτ Μακρόν: Ζήλια, κτητικότητα και... face control στα Ηλύσια Πεδία

Νέα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Γάλλου δημοσιογράφου Φλοριάν Ταρντίγ για την σύζυγο του Προέδρου της Γαλλίας Εμάνουελ Μακρίν, Μπριζίτ Μακρόν παρουσιάζει η Daily Mail. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο βιβλίο Un Couple (Presque) Parfait («Ένα (Σχεδόν) Τέλειο Ζευγάρι»), η βρετανική εφημερίδα υποστηρίζει ότι οι ανασφάλειες και η ζήλια της Μπριζίτ Μακρόν αποτελούν συχνό θέμα συζήτησης στο εσωτερικό του Ελιζέ. Στις περιγραφές γίνεται λόγος για έντονα κτητική συμπεριφορά και ισχυρές ανασφάλειες.

Το περιστατικό στο αεροπλάνο που συζητήθηκε

Πριν από περίπου έναν χρόνο είχε προκαλέσει αίσθηση ένα περιστατικό κατά την άφιξη του προεδρικού ζεύγους στο Βιετνάμ. Όταν η πόρτα του αεροσκάφους άνοιξε νωρίτερα από το προγραμματισμένο, καταγράφηκε η στιγμή κατά την οποία η Μπριζίτ Μακρόν φαίνεται να χαστουκίζει τον Γάλλο πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν, με τον ίδιο να κάνει ένα βήμα προς τα πίσω.

Το μήνυμα προς την Γκολσιφτέ Φαραχανί

Σύμφωνα με το βιβλίο, παρά τις διαψεύσεις από το Ελιζέ, γίνεται αναφορά σε μήνυμα που φέρεται να είδε η Μπριζίτ Μακρόν στο κινητό του Εμανουέλ Μακρόν και το οποίο απευθυνόταν στην Ιρανή ηθοποιό Γκολσιφτέ Φαραχανί. Η Daily Mail αναφέρει ότι στο βιβλίο περιγράφεται εκτενώς η δυναμική του γάμου του προεδρικού ζεύγους, η επιρροή που ασκεί η Μπριζίτ Μακρόν στον σύζυγό της, αλλά και η σημασία που αποδίδεται στη διατήρηση της ηρεμίας της.

«Η Μπριζίτ πρέπει να είναι ευτυχισμένη»

Σύμφωνα με όσα γράφονται στο βιβλίο, όταν ο Εμανουέλ Μακρόν ανέλαβε την προεδρία της Γαλλίας το 2017, φέρεται να είχε δηλώσει στον προσωπάρχη του Ελιζέ: «Η Μπριζίτ πρέπει να είναι ευτυχισμένη. Αν βαριέται, αν… νιώθει άχρηστη – αν το βράδυ που θα γυρίσω σπίτι μού πει ότι είναι δυστυχισμένη – δεν θα μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Και θα αποτύχω σε αυτή την προεδρική θητεία».



Ο Ταρντίγ αναφέρει στο βιβλίο του, σύμφωνα με τη Daily Mail: «Η Μπριζίτ Μακρόν ήξερε πάντα ότι οι γυναίκες είναι αρπακτικά… και γι' αυτό είναι επιφυλακτική απέναντί τους. Αυτό αναμφίβολα συνέβαλε στο γεγονός ότι ο πρόεδρος περιβάλλεται κυρίως από άνδρες».



Παράλληλα, σημειώνεται ότι η Μπριζίτ Μακρόν φέρεται να ζητούσε συχνά να βλέπει φωτογραφίες γυναικών που υπέβαλλαν βιογραφικά για εργασία στο Ελιζέ, λέγοντας: «Δείξε μου!» Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, αν δεν εντυπωσιαζόταν ή θεωρούσε μια υποψήφια ιδιαίτερα όμορφη, φερόταν να απαντά: «Δεν θα έρθει στα Ηλύσια Πεδία». Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει την πορεία μιας υποψηφιότητας ακόμη και πριν από τη διαδικασία της συνέντευξης.

Η απάντηση του Μακρόν και οι διαψεύσεις

Ο Εμανουέλ Μακρόν έχει απορρίψει παρόμοιους ισχυρισμούς σχετικά με τη συμπεριφορά της συζύγου του αλλά και όσα αναφέρονται για την προσωπική τους ζωή. Έχει κατηγορήσει «τρελούς θεωρητικούς συνωμοσίας» ότι επιχειρούν να ενισχύσουν εικασίες γύρω από τον γάμο του, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές φήμες «σκουπίδια». Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, και η ίδια η Μπριζίτ Μακρόν μέσω του περιβάλλοντός της διέψευσε τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, αναφέροντας: «Δεν κοιτάζω ποτέ το κινητό του».



Σε ό,τι αφορά το μήνυμα προς τη Γκολσιφτέ Φαραχανί, ο Ταρντίγ φέρεται να αναφέρει: «Αυτό που πλήγωσε την Μπριζίτ δεν ήταν τόσο το περιεχόμενο του μηνύματος όσο αυτό που υπονοούσε: μια πιθανότητα. Μια πόρτα μισάνοιχτη σε έναν κόσμο που νόμιζε ότι ήλεγχε». Σύμφωνα με στενή φίλη της Μπριζίτ Μακρόν, όπως αναφέρεται στο βιβλίο: «Ένιωθε ότι η ίδια είχε διαγραφεί. Και από μια πολύ νεότερη γυναίκα».



Επιπλέον, αναφέρεται ότι ο Εμανουέλ Μακρόν φέρεται να είχε εκφράσει θετικά σχόλια για την ηθοποιό, ενώ στο βιβλίο υποστηρίζεται ότι ακολούθησε το περιστατικό στο αεροπλάνο.