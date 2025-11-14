Βιβλίο Τσίπρα: Απαγόρευση δημοσίευσης αποσπασμάτων με ασφαλιστικά μέτρα του εκδότη

Εν μέρει δεκτή έκανε το Πρωτοδικείο Αθηνών την αίτηση προσωρινής διαταγής του εκδοτικού οίκου Gutenberg που στράφηκε κατά την εκδοτικής εταιρείας Documento για την δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».

Κατά πληροφορίες, η απόφαση περιλαμβάνει την άμεση απόσυρση αποσπασμάτων του βιβλίου, την απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως την νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου και την απαγόρευση, αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του. Η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίστηκε για τις 20 Απριλίου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι ο εκδοτικός οίκος Gutenberg προσέφυγε στην Δικαιοσύνη, μετά από τη δημοσιοποίηση, μέσω ιστοσελίδας, συγκεκριμένων αποσπασμάτων από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα το οποίο επισήμως κυκλοφορεί στις 24 Νοεμβρίου.

Ο εκδοτικός οίκος καταγγέλλει πως το περιεχόμενο αποσπασμάτων της «Ιθάκης» «προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων», κάνει γνωστό πως έχει προχωρήσει ήδη σε νομικές ενέργειες και προειδοποιεί πως θα κινηθεί ανάλογα σε περίπτωση που υπάρξουν αναδημοσιεύσεις ή νέα δημοσίευση με αποσπάσματα του βιβλίου.

«Οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο εκδοτικός οίκος.

Το απόσπασμα για το σκάνδαλο της Novartis δημοσίευσε το documento.gr με τον Παύλο Πολάκη να σπεύδει να σχολιάσει μέσω ανάρτησής του στο Facebook.

Σχολιάζοντας την δικαστική απόφαση ο δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης, επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα.