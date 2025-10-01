Βιβλίο Τσίπρα: Πολιτικό θρίλερ χωρίς «κρυφό συγγραφέα», με ακριβείς διαλόγους και απαντήσεις για όλα

Αποφασισμένος να μιλήσει για όλα όσα συνέβησαν από το κρίσιμο πρώτο εξάμηνο της διακυβέρνησης του, μέχρι και την περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγήθηκε στη διπλή, επώδυνη ήττα του 2023, εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του, το οποίο θα εκδοθεί στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να κλείνει οριστικά τους «λογαριασμούς» του παρελθόντος, σηματοδοτώντας μέσα από την αφήγηση του μια «τομή» με το «χθες», προετοιμάζοντας τη μετάβαση στο δικό του πολιτικό «αύριο».

«Πολιτικό θρίλερ» διά χειρός Τσίπρα

Τις τελευταίες εβδομάδες, οπότε και κατέστη απολύτως σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας γράφει με γοργούς ρυθμούς το βιβλίο του, στα πολιτικά και δημοσιογραφικά στέκια, αρκετοί αναζητούσαν τον «κρυφό συγγραφέα» - κατά το αγγλοσαξονικό «ghost writer».

Με απλά λόγια, ποια λογοτεχνική «πένα» ανέλαβε να βάλει τη δική της «πινελιά» στα γραπτά του πρώην πρωθυπουργού. Όσοι το συζητούσαν, φαίνεται ότι παρά τη σχεδόν εικοσαετή παρουσία του στα δημόσια πράγματα, λίγο τον γνωρίζουν πραγματικά. Μια τέτοια δουλειά, δεν θα την άφηνε ποτέ σε ξένα χέρια.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Flash.gr, ο Αλέξης Τσίπρας έχει καταγράψει μόνος του και στην τελική μορφή, τα όσα θέλει να πει στους πολίτες μέσω του βιβλίου του. Διότι είναι ξεκάθαρο πως σε εκείνους θέλει να απευθυνθεί, κατά κύριο λόγο, ώστε με απλό λόγια να γνωρίζουν όσα συνέβησαν εκείνη την εποχή.

Όσοι περιμένουν μια απλή αφήγηση, απομνημονεύματα ή «στεγνή» καταγραφή των γεγονότων, μάλλον θα απογοητευτούν, καθώς σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού θα είναι ένα πολιτικό θρίλερ. Σε αυτό θα περιγράφονται ακριβείς διάλογοι των κομβικών στιγμών της διακυβέρνησης του, χωρίς καμία προσπάθεια ωραιοποίησης ή «στρογγυλέματος» των γεγονότων.

Απάντηση σε όλους

Στο βιβλίο, σκοπεύει να απαντήσει σε όλα όσα του έχουν καταλογίσει οι πολιτικοί του αντίπαλοι, αλλά και οι εσωκομματικοί «φίλοι». Από τις «τερατολογίες» των δεκάδων (ακόμα και εκατοντάδων) δισεκατομμυρίων ευρώ για το κόστος των capital controls, όπως λένε οι συνεργάτες του, τα άδεια ταμεία που παρέλαβε και τα γεμάτα που παρέδωσε, μέχρι τις διασπάσεις του 2015 και το «μαξιλάρι» που παρέδωσε «στη χώρα» -όπως ο ίδιος συνηθίζει να λέει- και όχι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Φυσικά, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον ο τρόπος που θα αναφερθεί στις κρίσιμες συναντήσεις με τους μεγάλους διεθνείς «παίχτες» της εποχής (Άγκελα Μέρκελ, Φρανσουά Ολάντ, Μπαράκ Ομπάμα, Ντόναλντ Τραμπ, Βλαντιμίρ Πούτιν), τις εγχώριες και εκ Βρυξελλών «τρικλοποδιές» στην προσπάθεια να υπάρξει συμφωνία με τους δανειστές το 2015.

Φυσικά, αναμένεται να έχει αναφορά στα εθνικά θέματα, τις κρίσεις με την Τουρκία, τη διαχείριση του μεταναστευτικού-προσφυγικού «κύματος» από τη Συρία, χωρίς να «κλείνει τα μάτια» στα όσα έλαβαν χώρα την περίοδο 2019-2023, που οδήγησαν στην ήττα και την παραίτηση του.

Αυτό που σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον για το εσωκομματικό πεδίο, είναι το αν θα επιλέξει να αναφερθεί σε συγκεκριμένα πρόσωπα, που με τις πράξεις τους βοήθησαν στο να μεγαλώσει η αναξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα επιλέξει μια γενική αναφορά στα γεγονότα.

Τα πρακτικά «κλείδωσαν» την απόφαση

Πρόσωπα που έχουν επαφή με τον Αλέξη Τσίπρα την περίοδο που ακολούθησαν της παραίτησης του από την ηγεσία του κόμματος που παρέλαβε στο 3% και το οδήγησε στην εξουσία, αναφέρουν ότι η σκέψη για το βιβλίο δεν προέκυψε τους τελευταίους μήνες.

Υπήρχε στο μυαλό του πρώην πρωθυπουργού από τις πρώτες κιόλας ημέρες του Σεπτεμβρίου του 2023. Πέρασαν πολλές σκέψεις, ακολούθησαν αρκετές συζητήσεις και εν τέλει, η απόφαση ελήφθη στις αρχές του φετινού Ιουλίου.

Για την ακρίβεια, αποφασιστικό ρόλο στην τελική απόφαση του, έπαιξε η συζήτηση που άνοιξε εκείνη την περίοδο με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου 2015. Αλλά και η «ηθική νίκη» που θεωρεί ότι πέτυχε έναντι του λεγόμενου «αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου», μέσω της δημοσίευσης των πρακτικών του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών, υπό τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου.

Η «Πυξίδα» για το αύριο

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο το γεγονός ότι έχει αποφασίσει στο βιβλίο να υπάρχει και η πολιτική του πρόταση για το αύριο της χώρας. Η «Πυξίδα» για το 2030 και ο «Νέος Πατριωτισμός», στα οποία έχει ήδη αναφερθεί ήδη. Είτε σε ομιλίες του, είτε μέσω αρθρογραφίας.

Από αυτό και μόνο, γίνεται σε όλους αντιληπτό ότι το μέλλον του Αλέξη Τσίπρα, είναι στην ενεργό πολιτική. Δεν σκοπεύει σε καμία περίπτωση να παριστάνει τον «σοφό γέροντα» του προοδευτικού χώρου. Είναι πολύ νέος για να το πράξει. Το ερώτημα που, ωστόσο, δύσκολα θα απαντηθεί, είναι το πότε και με ποιο τρόπο, θα διεκδικήσει την οριστική επιστροφή του στο πολιτικό προσκήνιο.