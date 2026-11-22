Αλλαγές στη χρήση των βασιλικών τίτλων, οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον πρίγκιπα Χάρι, τη Μέγκαν Μαρκλ και τα δύο παιδιά τους, φέρεται να εξετάζει ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για την περίοδο που θα ανέλθει στον θρόνο, σύμφωνα με ισχυρισμούς του δημοσιογράφου Τομ Σάικς σε υπό έκδοση βιβλίο του.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα που επικαλούνται τη «Mail on Sunday», ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου επιθυμεί οι τίτλοι και η προσφώνηση «Αυτού/Αυτής Βασιλική Υψηλότητα» να συνδέονται με την ενεργό εκπροσώπηση του Στέμματος και να μην αποτελούν αυτόματο προνόμιο καταγωγής.

Οι αναφορές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα. Εκπρόσωπος του πρίγκιπα και της πριγκίπισσας της Ουαλίας δήλωσε ότι το Παλάτι του Κένσινγκτον, κατά πάγια πολιτική του, δεν σχολιάζει βιβλία ή ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται σε αυτά.

Τίτλοι συνδεδεμένοι με τα βασιλικά καθήκοντα

Σύμφωνα με όσα αποδίδονται στον Σάικς, ο Ουίλιαμ έχει συζητήσει με συνεργάτες του ένα σχέδιο ευρύτερης αναδιοργάνωσης της μοναρχίας.

Πηγή που παρουσιάζεται ως φίλος του φέρεται να εξηγεί ότι όσοι πραγματοποιούν δημόσιες εμφανίσεις, περιοδείες και διπλωματικές αποστολές για λογαριασμό του Στέμματος θα διατηρούν τους σχετικούς τίτλους και θα λαμβάνουν οικονομική και στεγαστική υποστήριξη.

Αντίθετα, όσοι επιλέγουν να μην ασκούν επίσημα καθήκοντα θα μπορούν να ακολουθούν ανεξάρτητη επαγγελματική πορεία, χωρίς τα αντίστοιχα προνόμια.

Κατά τους ίδιους ισχυρισμούς, μια τέτοια αλλαγή θα επηρέαζε και τα παιδιά του Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ.

Η επιλογή για τη Σάρλοτ και τον Λούι

Το σχέδιο που περιγράφεται στα δημοσιεύματα φέρεται να προβλέπει δυνατότητα επιλογής και για τα δύο μικρότερα παιδιά του Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον.

Η πριγκίπισσα Σάρλοτ και ο πρίγκιπας Λούι θα μπορούσαν, όταν ενηλικιωθούν, να αποφασίσουν εάν επιθυμούν να αναλάβουν επίσημα καθήκοντα ή να ακολουθήσουν ανεξάρτητη σταδιοδρομία.

Διαφορετική παρουσιάζεται η περίπτωση του πρίγκιπα Τζορτζ, λόγω της θέσης του στη γραμμή διαδοχής μετά τον πατέρα του.

Οι προηγούμενες δηλώσεις του Ουίλιαμ για αλλαγές

Οι ισχυρισμοί έρχονται μετά τη συνέντευξη του Ουίλιαμ στην εκπομπή «The Reluctant Traveler» του Apple TV+, όπου είχε δηλώσει ότι οι αλλαγές βρίσκονται στην ατζέντα του.

Είχε εξηγήσει ότι επιθυμεί να διατηρήσει την παράδοση, εξετάζοντας παράλληλα κατά πόσο ορισμένες πρακτικές εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες.