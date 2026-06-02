Βιβλιοθήκη Μπαράκ Ομπάμα: Το φαραωνικό, αμφιλεγόμενο κτίριο που «σκεπάζει» το Σικάγο

Οι Αιγύπτιοι είχαν τις πυραμίδες τους. Οι Αγγλοσάξονες είχαν τους τύμβους τους. Και οι Αμερικανοί έχουν τις προεδρικές βιβλιοθήκες τους...

Το τελευταίο φαραωνικό οικοδόμημα πρόκειται να εγκαινιαστεί στη νότια πλευρά του Σικάγου, όπου υψώνεται στον ορίζοντα ως ένα επιβλητικό τοτέμ για τον 44ο πρόεδρο, Μπαράκ Ομπάμα. Στη - μετά την προεδρία- ζωή του, ως παραγωγός του Netflix, ο Ομπάμα έχει ανεγείρει το μεγαλύτερο, πιο ακριβό και πιο τολμηρό συγκρότημα από όλα.



Ο Ομπάμα, γράφει ο Guardian, ασχολήθηκε πολύ ενεργά με τον σχεδιασμό. Οι προηγούμενες προεδρικές βιβλιοθήκες έχουν πάρει πολλές μορφές, αντανακλώντας τους δημιουργούς τους. Ο Φράνκλιν Ντ. Ρούζβελτ ξεκίνησε την παράδοση το 1940, χτίζοντας μια βιβλιοθήκη σε ολλανδικό αποικιακό στιλ δίπλα στον τάφο του στη βόρεια Νέα Υόρκη. Από τότε, κάθε πρόεδρος ακολούθησε το παράδειγμά του, οραματιζόμενος ολοένα και μεγαλύτερα μουσεία και αρχεία, σχεδιασμένα ως ιερά μέρη προσκυνήματος. Ο Λίντον Μπ. Τζόνσον ανέθεσε την κατασκευή ενός κολοσσού για το Όστιν του Τέξας, ένα κατάλληλο σύμβολο, όπως παρατήρησε ο αρχιτέκτονάς του Γκόρντον Μπάνσαφτ, για «έναν επιθετικό… μεγάλο άνδρα». Ο Ρόναλντ Ρέιγκαν επέλεξε μια εκτεταμένη καλιφορνέζικη χασιέντα, με ειδικό υπόστεγο για το Air Force One, ενώ ο Μπιλ Κλίντον δημιούργησε ένα μεταλλικό κουτί στο Αρκάνσας – μια κυριολεκτική ερμηνεία της υπόσχεσής του να «χτίσει μια γέφυρα προς τον 21ο αιώνα».



Πώς, λοιπόν, να συμβολίσουμε την ελπίδα, τη δικαιοσύνη, την ισότητα και όλες τις άλλες αξίες του παρελθόντος που υπερασπίστηκε ο Ομπάμα στην άνοδο προς τον Λευκό Οίκο; Πώς να τιμήσουμε τον πρώτο μαύρο πρόεδρο στην ιστορία;

«Είχαμε την ιδέα ενός φάρου», λέει η αρχιτέκτονας Μπίλι Τσιέν, το γραφείο της οποίας, Tod Williams Billie Tsien Architects, κέρδισε τον διαγωνισμό σχεδιασμού για το Προεδρικό Κέντρο Ομπάμα το 2016, την παραμονή της πρώτης προεδρίας Τραμπ. «Σκεφτήκαμε τέσσερα χέρια που ενώνουν τις παλάμες τους», προσθέτει, ενώ ενώνει τις παλάμες της με αυτές ενός συναδέλφου, σαν να προστατεύει μια φλόγα από τον άνεμο.



Πάνω από τα κεφάλια μας, απότομοι τοίχοι από γρανίτη ξεφυτρώνουν από το έδαφος υπό απότομη γωνία, πριν στενέψουν σχηματίζοντας έναν λαξευμένο μονόλιθο ύψους 70 μέτρων. Φαίνεται λαξευμένο και σχισμένο, υψωμένο πάνω από το πανεπιστημιακό συγκρότημα 19 στρεμμάτων σαν ένας οβελίσκος. Υψωμένο πάνω από τη γειτονιά χαμηλών κτιρίων και χαμηλού εισοδήματος, το κτίριο έχει μια απειλητική παρουσία, το βάρος του, σχεδόν χωρίς παράθυρα, θυμίζει ένα απειλητικό αρχηγείο επιστημονικής φαντασίας, με μικρά λαξευμένα ανοίγματα που υποδηλώνουν πύλες από όπου θα μπορούσαν να εκτοξευθούν drones ή να πυροδοτηθούν λέιζερ. Κάποιοι το έχουν συγκρίνει με πύργο αντιαεροπορικής άμυνας, άλλοι με «φυλακή των Κλίνγκον». Αν είναι φάρος ελπίδας, φαίνεται να είναι ένας φάρος που έχει οχυρωθεί με κάθε κόστος ενάντια στο σημερινό καθεστώς, ένα αμυντικό οχυρό για την προστασία των εύθραυστων αξιών του από πολιορκία.



«Ο πρόεδρος ήταν πολύ, πολύ ενεργός στο σχεδιασμό», λέει ο Τσιέν, με μια πικρή έκφραση. «Μιλούσε πολύ για την αγάπη του για τον Brâncuși.» Πρόκειται για τον Ρουμάνο γλύπτη που ήταν γνωστός για τις σκαλισμένες, αφηρημένες φόρμες του. «Και ήθελε να κάνει τα πράγματα πιο γωνιώδη και κοφτά. Το να φτιάχνεις μια φόρμα και μετά να προσπαθείς να βρεις τι θα μπει μέσα της, είναι πραγματικά το αντίθετο από τον τρόπο που δουλεύαμε πριν. Ήταν μια πολύ ξένη άσκηση».

Ο πύργος είναι το πιο εμφανές τμήμα ενός τεράστιου συγκροτήματος τεσσάρων κτιρίων, κατασκευασμένου από ογκώδεις όγκους από γκρι γρανίτη, με χάλκινες λεπτομέρειες και εσωτερικούς χώρους από σκυρόδεμα, που προσδίδουν στον χώρο μια μάλλον πένθιμη ατμόσφαιρα. Υπάρχει ένα «φόρουμ», που στεγάζει ένα αμφιθέατρο, κατάστημα με αναμνηστικά, καφετέρια και εστιατόριο (όπου μπορείτε να παραγγείλετε ένα μπιφτέκι «Ομπάμα» ή το οικογενειακό τσίλι της Μισέλ), καθώς και ένα παράρτημα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Σικάγου, με μια προεδρική αίθουσα ανάγνωσης με τα αγαπημένα βιβλία του Ομπάμα, όπου μπορείτε να καθίσετε στην αγαπημένη του πολυθρόνα ανάγνωσης του Χανς Βέγκνερ.

Χωρίς φυσικό αρχείο

Το ίδρυμα αξίας 85 εκατομμυρίων δολαρίων του Ομπάμα παρουσιάζει το κέντρο ως χώρο εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης νέων ηγετών. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι ο στόχος δεν είναι να εξυμνηθούν τα δικά του επιτεύγματα, αλλά να εμπνευστούν οι επόμενες γενιές να φέρουν κοινωνική αλλαγή.



Ωστόσο, αρκετοί ιστορικοί επισημαίνουν ότι πρόκειται για την πρώτη «προεδρική βιβλιοθήκη» που δεν διαθέτει φυσικό αρχείο. Τα προεδρικά έγγραφα του Ομπάμα έχουν ψηφιοποιηθεί και το κέντρο δεν λειτουργεί υπό την εποπτεία των Εθνικών Αρχείων των ΗΠΑ αλλά του ιδιωτικού του ιδρύματος, γεγονός που έχει προκαλέσει συζητήσεις για την ανεξαρτησία του εγχειρήματος.

Έντονη δημόσια συζήτηση

Η μεγαλύτερη αντιπαράθεση αφορά τον αντίκτυπο του έργου στις γειτονικές κοινότητες. Το συγκρότημα κατασκευάστηκε εν μέρει μέσα στο ιστορικό Τζάκσον Παρκ, προκαλώντας νομικές προσφυγές και αντιδράσεις κατοίκων.



Παράλληλα, η παρουσία του κέντρου έχει επιταχύνει την άνοδο των τιμών ακινήτων στη νότια πλευρά του Σικάγου. Νέα πολυτελή συγκροτήματα κατοικιών έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ενισχύοντας τους φόβους ότι οι χαμηλού εισοδήματος κάτοικοι θα εκτοπιστούν λόγω αυξημένων ενοικίων.



Όπως σημειώνει ο συντάκτης του Guardian, το έργο αντανακλά με πολλούς τρόπους την ίδια την πολιτική κληρονομιά του Ομπάμα: ένα φιλόδοξο εγχείρημα με υψηλούς στόχους και συμβολισμούς, αλλά και με αποτελέσματα που παραμένουν αντικείμενο έντονης δημόσιας συζήτησης.