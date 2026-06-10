Βλαντή: Το «καρφί» για Τούνη «Δεν θα έδινα 10.000 ευρώ να πάω στις Κάννες, πάω εκεί που με καλούν»

Την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών κλήθηκε να σχολιάσει η Ραμόνα Βλαντή η οποία απάντησε στις τηλεοπτικές κάμερες: «Ποια εμφάνιση; Εγώ ξέρω μόνο για τις δικές μου εμφανίσεις που είναι πάντα τέλειες».



Και συμπλήρωσε: «Δεν θα έδινα 10.000 ευρώ να πάω στις Κάννες, εγώ πάω μόνο εκεί που με καλούν και έχω λόγο ύπαρξης».

Σχετικά με τα outfits που επιλέγει κατά καιρούς να φορέσει στα διάφορα events η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» ανέφερε: «Μα δεν είμαι απλός εγώ σαν άνθρωπος. Γενικά η όλη Ραμόνα δεν είναι ένα απλό πράγμα, οπότε και το σύνολο δεν μπορεί να είναι απλό. Ούτε όταν κοιμάμαι δεν μπορώ να είμαι απλή. Οι πιτζάμες μου είναι μεταξωτές, με σχέδια».