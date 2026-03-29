Βλάβη εν πλω σε πλοίο με 218 επιβάτες – Κατέπλευσε με ασφάλεια στην Ηγουμενίτσα

Βλάβη στην αριστερή κύρια μηχανή παρουσίασε επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο με σημαία Ιταλίας, ενώ έπλεε στη θαλάσσια περιοχή «Στενό» της Κέρκυρας, εκτελώντας το νηολόγιο από την Ανκόνα προς την Ηγουμενίτσα.



Το περιστατικό καταγράφηκε το μεσημέρι της Κυριακής 29 Μαρτίου και άμεσα ενημερώθηκε το Λιμενικό από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.



Το πλοίο, στο οποίο επέβαιναν 218 επιβάτες, 70 μέλη πληρώματος, καθώς και 65 οχήματα και 114 φορτηγά, συνέχισε την πορεία του με μειωμένη ταχύτητα, παρά τη μηχανική βλάβη.



Λίγη ώρα αργότερα, κατέπλευσε αυτοδύναμα στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, όπου η αποβίβαση επιβατών και οχημάτων πραγματοποιήθηκε ομαλά και χωρίς προβλήματα.



Αρχικά, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηγουμενίτσας επέβαλε απαγόρευση απόπλου στο πλοίο, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας ελέγχου. Η απαγόρευση ήρθη μετά την προσκόμιση του απαραίτητου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα, επιτρέποντας τη συνέχιση των δρομολογίων.



Σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές, από το περιστατικό δεν σημειώθηκε τραυματισμός επιβατών ή μελών του πληρώματος, ενώ δεν διαπιστώθηκε θαλάσσια ρύπανση.