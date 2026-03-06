Βλέποντας μέσα από τον «Κίμωνα»: Ο απόπλους από τη Λεμεσό και τα κελιά εκτόξευσης των Aster 30

Η φρεγάτες «Κίμων» απέπλευσε από το λιμάνι της Λεμεσού, σε μία αποστολή στρατηγικής σημασίας στην περιοχή της Κύπρου. Το time-lapse βίντεο που κατέγραψε η κάμερα από τη γέφυρα του πλοίου προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία να δούμε τι αντικρίζει κανείς μέσα από το κατάστρωμα ενός σύγχρονου πολεμικού πλοίου, το οποίο αποτελεί το καμάρι του στόλου.



Κατά τη διάρκεια της πλεύσης, διακρίνονται τα κελιά κάθετης εκτόξευσης για πυραύλους Aster 30, που εξασφαλίζουν στη φρεγάτα δυνατότητα αεράμυνας περιοχής μεγάλης εμβέλειας, προστατεύοντας κρίσιμα θαλάσσια περάσματα και ενισχύοντας τη στρατηγική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο.



Το βίντεο αποτυπώνει τη συνύπαρξη ανθρώπου και τεχνολογίας σε μια αποστολή υψηλής σημασίας, αναδεικνύοντας τη δύναμη και την ετοιμότητα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού.