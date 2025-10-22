Βλέπουν δάκτυλο Τσίπρα πίσω από τα σενάρια για τον εκλογικό νόμο

Το ζήτημα της αλλαγής του εκλογικού νόμου έχει απασχολήσει κατ' επανάληψη τα τελευταία χρόνια την κυβερνητική επικαιρότητα. Σε κάθε…πλαγιοκόπηση από στενούς του συνεργάτες, καθώς και αρκετούς Υπουργούς, η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ίδια και απαράλλαχτη: «δεν αλλάζω εν κινήσει τους κανόνες του πολιτικού παιχνιδιού».

Η στάση του πρωθυπουργού δε φαίνεται να μεταβάλλεται παρά τη δημοσκοπική στασιμότητα της Νέας Δημοκρατίας. Το θέμα, πάντως, των αλλαγών στον εκλογικό νόμο και δη της αύξησης του ορίου εισόδου στη Βουλή επανήλθε τις τελευταίες ημέρες στο πολιτικό παρασκήνιο.

Έμπειρο πολιτικό στέλεχος, μου έλεγε ότι το νέο γύρο φημολογίας περί αλλαγών στον εκλογικό νόμο φαίνεται ότι διακινεί το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα. Το σκεπτικό μοιάζει εύλογο: τυχόν αύξηση του ορίου εισόδου στη Βουλή είναι πιθανό να ωθήσει κόμματα, που βρίσκονται στη ζώνη του συν πλην 3%, αλλά και τους ψηφοφόρους τους να συσπειρωθούν γύρω από το νέο κόμμα Τσίπρα.

Ως εδώ καλά, γιατί στο Μέγαρο Μαξίμου δεν φαίνεται να…συγκινούνται ιδιαίτερα από τις ανησυχίες του επιτελείου του πρώην πρωθυπουργού. Μάλιστα, υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος σημειώνει στη στήλη πως η κυβέρνηση δεν κινείται στη κατεύθυνση της αλλαγής του εκλογικού νόμου, πολλώ δε μάλλον, της αύξησης του ορίου εισόδου στη Βουλή.