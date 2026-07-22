Βοιωτία: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που καλλιεργούσε κάνναβη – Οκτώ συλλήψεις

Εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης στη Βοιωτία εξάρθρωσε το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Για την εξάρθρωση της ομάδας πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας, με τη συμμετοχή ειδικών υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΕΛ.ΑΣ.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά οκτώ άτομα, εκ των οποίων τα επτά φέρονται να αποτελούν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, καθώς και για παραβάσεις που αφορούν την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Μάιο του 2026 και είχε συγκεκριμένη δομή και ρόλους, με σκοπό την καλλιέργεια κάνναβης και τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Ο αρχηγικός ρόλος του 52χρονου

Αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε ένας 52χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε τον έλεγχο του συντονισμού και του σχεδιασμού της δράσης της ομάδας. Παράλληλα, φέρεται να ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια εξοπλισμού και γεωργικών υλικών, αλλά και για τη στρατολόγηση των υπόλοιπων μελών.

Ένας 45χρονος φέρεται να είχε ρόλο στενού συνεργάτη του, ενώ δύο άνδρες ηλικίας 31 ετών είχαν αναλάβει υποστηρικτικό ρόλο, μεταξύ άλλων στη μεταφορά εξοπλισμού και εργατών προς τον χώρο της καλλιέργειας.

Τρία ακόμη μέλη, ηλικίας 27, 36 και 48 ετών, φέρονται να είχαν αναλάβει τις καλλιεργητικές εργασίες, την επίβλεψη των φυτών, αλλά και τη φύλαξη του χώρου.

ΕΛ.ΑΣ.

Πάνω από 1.500 δενδρύλλια κάνναβης κατασχέθηκαν

Κατά τις έρευνες σε περιοχή της Βοιωτίας εντοπίστηκε η καλλιέργεια, από την οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 1.420 δενδρύλλια κάνναβης.

Παράλληλα, σε ποιμνιοστάσιο στην ίδια περιοχή εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη 83 δενδρύλλια κάνναβης.

Σε έρευνες που ακολούθησαν σε σπίτια και στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 όπλα,

3 γεμιστήρες,

20 φυσίγγια,

5.610 ευρώ,

3 οχήματα,

12 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της δράσης της οργάνωσης.