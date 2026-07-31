Βοιωτία: Σε απόσταση αναπνοής από το Καλαμάκι η φωτιά - Εκκενώνεται μέσω θαλάσσης ο Άγιος Βασίλειος

Δραματικές είναι οι εικόνες στη μεγάλη φωτιά που μαίνεται στη Βοιωτία, καθώς το πύρινο μέτωπο έχει φτάσει σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό Καλαμάκι, ενώ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η επιχείρηση εκκένωσης του Αγίου Βασιλείου.

Οι αρμόδιες αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή σχέδιο απομάκρυνσης των κατοίκων τόσο από τη θάλασσα όσο και από έναν εναλλακτικό χωματόδρομο, καθώς η βασική οδική πρόσβαση έχει αποκλειστεί εξαιτίας της φωτιάς.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, τα οχήματα αποχωρούν οργανωμένα, δέκα κάθε φορά, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκλωβισμού μέσα στο πύρινο μέτωπο.

Εκκενώνεται ο Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση απεγκλωβισμού από θαλάσσης, με πλωτά μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος αλλά και ιδιωτικά σκάφη να μεταφέρουν κατοίκους από τον Άγιο Βασίλειο στην παραλία της Λιβαδόστρας. Από εκεί, λεωφορεία του δήμου τους παραλαμβάνουν και τους οδηγούν σε ασφαλή σημεία.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο οικείος δήμος, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, αρκετοί κάτοικοι έχουν ήδη απομακρυνθεί με ασφάλεια. Ειδικότερα, έχουν ήδη απομακρυνθεί 200 άτομα, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για ακόμη 100.

Εκκενώνεται ο Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας

Οι Αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην παραμείνει κανείς στον οικισμό, καλώντας ακόμη και όσους διστάζουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους να συμμορφωθούν με τις οδηγίες.

Εκκενώνεται ο Άγιος Βασίλειος Βοιωτίας

Να σημειωθεί ότι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ζήτησε να να απαγορευτεί η προσέγγιση μετακίνηση τουριστών και επισκεπτών στο Πόρτο Γερμανό για να μην επιβαρυνθεί η κυκλοφορία λόγω της απομάκρυνσης των πολιτών από τον Άγιο βασίλειο, ωστόσο δεν ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους.