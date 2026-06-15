«Βοήθεια, ο πατέρας μου έπεσε»: Η στιγμή που ο γιος του ιδρυτή της Mango τηλεφωνεί στο 112

«Χρειάζομαι βοήθεια. Ο πατέρας μου έπεσε». Η φωνή του Τζόναθαν Άντικ, γιου του ιδρυτή της Mango, ακούγεται σπασμένη στις κλήσεις που έκανε στο 112, λίγα λεπτά μετά τη μοιραία πτώση του Ίσακ Άντικ σε χαράδρα στο Μοντσεράτ, κοντά στη Βαρκελώνη. Οι συνομιλίες με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, που μετέδωσε αποκλειστικά η εκπομπή «El matí de Catalunya Ràdio», αποτελούν ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την Ισπανία.

Ο θάνατος του 71χρονου ιδρυτή της Mango, στις 14 Δεκεμβρίου 2024, είχε αρχικά αντιμετωπιστεί ως τραγικό δυστύχημα κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Πατέρας και γιος βρίσκονταν μαζί στην περιοχή των σπηλαίων Salnitre, στο Collbató, όταν ο Ίσακ Άντικ έπεσε σε χαράδρα.

Η υπόθεση, όμως, πήρε νέα τροπή όταν οι καταλανικές αρχές άρχισαν να εξετάζουν το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας. Ο Τζόναθαν Άντικ ερευνάται πλέον ως ύποπτος, καθώς η ανακρίτρια φέρεται να θεωρεί ότι υπάρχει «σύνολο ενδείξεων» που τον συνδέει με τον θάνατο του πατέρα του. Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

«Δεν τον βλέπω, δεν απαντά»

Στην πρώτη κλήση προς το 112, ο Τζόναθαν Άντικ εμφανίζεται να ζητά απεγνωσμένα βοήθεια.

«Χρειάζομαι βοήθεια, ο πατέρας μου έπεσε. Είμαστε στο Collbató, έπεσε σε χαράδρα, σας παρακαλώ στείλτε ασθενοφόρο, στείλτε κάποιον», ακούγεται να λέει, σύμφωνα με το Catalunya Ràdio.

Η τηλεφωνήτρια του Συστήματος Επείγουσας Ιατρικής Βοήθειας ζητά σημείο αναφοράς για να εντοπίσει την ακριβή τοποθεσία. Ο γιος του ιδρυτή της Mango απαντά ότι βρίσκονται στο μονοπάτι προς τις σπηλιές Salnitre, «ακριβώς στην αρχή».

Όσο η συνομιλία συνεχίζεται και οι διασώστες προσπαθούν να αποσπάσουν περισσότερες πληροφορίες - το ύψος της χαράδρας, το όνομα, ένα τηλέφωνο επικοινωνίας - η αγωνία στη φωνή του μεγαλώνει.

«Δεν τον βλέπω, δεν απαντά», λέει κλαίγοντας.

Σε άλλη κλήση, νοσηλεύτρια που κατευθυνόταν στο σημείο τον ρωτά τι έχει συμβεί και του ζητά να στείλει την τοποθεσία του. Ο Τζόναθαν Άντικ επαναλαμβάνει ότι ο πατέρας του έπεσε, ότι δεν τον βλέπει και ότι δεν του απαντά. Στο τέλος, ακούγεται να φωνάζει απελπισμένος: «Viejo!», μια ισπανική προσφώνηση που χρησιμοποιείται συχνά τρυφερά για τον πατέρα.

Η υπεράσπιση βλέπει «την απελπισία ενός γιου»

Οι κλήσεις στο 112 δεν ήρθαν στο φως τυχαία. Σύμφωνα με το Catalunya Ràdio, αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία που σκοπεύει να αξιοποιήσει η υπεράσπιση του Τζόναθαν Άντικ στην υπόθεση.

Ο Francisco Marco, διευθυντής της εταιρείας ιδιωτικών ερευνών Método 3, την οποία έχει προσλάβει η υπεράσπιση, υποστήριξε μιλώντας στο Catalunya Ràdio ότι οι κλήσεις δείχνουν «την απελπισία ενός γιου που έχει χάσει τον πατέρα του». Κατά τον ίδιο, η στάση του Άντικ στο τηλέφωνο δεν συνάδει με ένα προσχεδιασμένο σενάριο.

Η υπεράσπιση επιμένει ότι ο θάνατος του Ίσακ Άντικ ήταν δυστύχημα και αρνείται ότι ο Τζόναθαν έπεσε σε αντιφάσεις. Αντιθέτως, θεωρεί ότι οι διαφορετικές διατυπώσεις στις κλήσεις και στις καταθέσεις του εξηγούνται από τη σύγχυση και το σοκ των πρώτων λεπτών.

Τι βλέπει η ανακρίτρια

Η ανακρίτρια Ρακέλ Νιέτο, που χειρίζεται την υπόθεση στο ανακριτικό δικαστήριο του Martorell, είχε άρει το απόρρητο της δικογραφίας στα μέσα Μαΐου, περίοδο κατά την οποία συνελήφθη ο Τζόναθαν Άντικ.

Σύμφωνα με τα καταλανικά μέσα, η δικαστική λειτουργός θεωρεί ότι υπάρχουν ενδείξεις που πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω. Μεταξύ αυτών φέρονται να περιλαμβάνονται η σχέση πατέρα και γιου, πιθανό οικονομικό κίνητρο και η πρόθεση του Ίσακ Άντικ να τροποποιήσει τη διαθήκη του προκειμένου να δημιουργήσει φιλανθρωπικό ίδρυμα.

Η ανακρίτρια φέρεται επίσης να αποδίδει σημασία στις διαφοροποιήσεις του Τζόναθαν Άντικ ως προς το πώς περιέγραψε την πτώση. Στις πρώτες κλήσεις φέρεται να είπε ότι ο πατέρας του έπεσε σε χαράδρα, ότι άκουσε πέτρες και ότι τον είδε να πέφτει ή να φωνάζει. Στην Αστυνομία της Καταλονίας, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να περιέγραψε ότι περπατούσε μπροστά από τον πατέρα του όταν είδε «ένα σώμα να κυλά μέσα στους θάμνους» και αμέσως μετά άκουσε δυνατό χτύπημα και κραυγή.

Η υπεράσπιση απορρίπτει την ερμηνεία των αντιφάσεων και υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ουσιαστική απόκλιση στην περιγραφή του γεγονότος.

"Necessito ajuda, el meu pare ha caigut." Les trucades que Jonathan Andic va fer al 112 després que el seu pare caigués per un barranc a Montserrat mentre els dos estaven d'excursió #MatíCatRàdiohttps://t.co/8ELPV3HxYz pic.twitter.com/Ii5ZZtlQCU — Catalunya Ràdio (@CatalunyaRadio) June 15, 2026

Ελεύθερος με εγγύηση ενός εκατομμυρίου ευρώ



Μετά τη σύλληψή του, ο Τζόναθαν Άντικ αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ. Η δικαστής διέταξε επίσης την αφαίρεση του διαβατηρίου του, την απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία και την υποχρέωση εμφάνισής του στο δικαστήριο κάθε 15 ημέρες.

Η υπεράσπισή του, με επικεφαλής τον ποινικολόγο Cristóbal Martell, έχει ζητήσει από το Εφετείο της Βαρκελώνης να ανακαλέσει τα περιοριστικά μέτρα που επέβαλε η ανακρίτρια. Η Εισαγγελία, αντίθετα, ζητά τη διατήρησή τους, επικαλούμενη επαρκείς ενδείξεις για τη συνέχιση της έρευνας και κίνδυνο φυγής λόγω της ιδιαίτερα μεγάλης οικονομικής δυνατότητας του κατηγορουμένου.

Ο ίδιος ο Τζόναθαν Άντικ έχει αρνηθεί κάθε εμπλοκή στον θάνατο του πατέρα του και, όπως μετέδωσε το Reuters, αποχώρησε προσωρινά από τη θέση του αντιπροέδρου της Mango για να επικεντρωθεί στην υπεράσπισή του.

Η σκιά πάνω από την αυτοκρατορία της Mango

Ο Ίσακ Άντικ, γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 1953, μετακόμισε στην Ισπανία τη δεκαετία του 1960 και ίδρυσε τη Mango το 1984 μαζί με τον αδελφό του, Ναχμάν. Από ένα ισπανικό brand μόδας, η Mango εξελίχθηκε σε διεθνή όμιλο με παρουσία σε περισσότερες από 120 χώρες.

Ο θάνατός του στη χαράδρα του Μοντσεράτ έβαλε ξαφνικά μία από τις πιο γνωστές επιχειρηματικές οικογένειες της Ισπανίας στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που θυμίζει δικαστικό θρίλερ: μια πεζοπορία πατέρα και γιου, μια πτώση χωρίς άλλους αυτόπτες μάρτυρες, μία έρευνα που ξεκίνησε ως ατύχημα και μετατράπηκε σε υπόθεση πιθανής ανθρωποκτονίας.