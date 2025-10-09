«Βοήθεια, τι κάνεις;»: Βίντεο με την αιματηρή συμπλοκή μαθητών στην Τρίπολη - Στη ΜΕΘ ο ένας

Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή μαθητών στην Τρίπολη το μεσημέρι της Τετάρτης (8/10) έρχεται στο φως της δημοσιότητας. «Πρωταγωνιστές» όπως έγινε γνωστό δύο 13χρονοι μαθητές, οι οποίοι για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο διαπληκτίστηκαν με την κατάσταση να βγαίνει γρήγορα εκτός ελέγχου και να τραυματίζουν ο ένας τον άλλο με μαχαίρι.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τη λήξη των μαθημάτων έξω από σχολείο στην Τρίπολη. Κατά τη διάρκεια του διαπληκτισμού, ο ένας ανήλικος φέρεται να έβγαλε μαχαίρι και να επιτέθηκε στον συμμαθητή του προκαλώντας του πολλαπλά τραύματα. Ακολούθησε πάλη, κατά την οποία ο άλλος ανήλικος φέρεται να πήρε το ίδιο μαχαίρι και να αντεπιτέθηκε στον πρώτο, τραυματίζοντας τον σοβαρά.

Σε βίντεο που παρουσίασε το Star καταγράφεται η στιγμή της αιματηρής συμπλοκής και συγκεκριμένα η στιγμή που ο ένας 13χρονος αφού πρώτα έχει κυνηγήσει τον συμμαθητή του στη συνέχεια του καταφέρνει απανωτές μαχαιριές. Μάλιστα στο βίντεο ακούγονται και οι κραυγές του παιδιού που ζητά απεγωσμένα βοήθεια. «Βοήθεια! Τι κάνεις;» ακούγεται να φωνάζει.



«Του έριξε απανωτές μαχαιριές. Παραλίγο έλειψε να τρυπήσει η καρωτίδα του, στο χιλιοστό δεν τρύπησε. Το έχει τρυπήσει και πίσω από τον αυχένα και στο πλάι δύο μαχαιριές, και στον ώμο, το σακάτεψε. Δεν σταμάταγε να το χτυπάει. Βγήκε αιμόφυρτος στο δρόμο και ζήταγε βοήθεια», είπε ο πατέρας του 13χρονου.

Ένα παιδί στη Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα

Τα δύο αγόρια διακομίστηκαν στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, ενώ κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του ενός στο Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, όπου και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει στην εντατική.

«Το ένα παιδάκι δε νοσηλεύεται, φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση, το άλλο διακομίστηκε στην Αθήνα, στο ''Αγία Σοφία'', συνοδεία αναισθησιολόγου» λέει η Διαμάντω Σαραντοπούλου, πρόεδρος εργαζομένων του Σωματείου Νοσοκομείου Τρίπολης. «Το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση, είναι στην εντατική, και περιμένουμε νεότερα, αλλά έχει ένα θέμα με το μάτι του, είναι κλειστό το βλέφαρο και δεν γυρίζει η κόρη του ματιού», καταλήγει ο πατέρας.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς των παιδιών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, ενώ οι δύο μαθητές αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βαριά και επικίνδυνη σωματική βλάβη, αλλά και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Δείτε βίντεο: