«Βοηθήστε μας να τη βρούμε»: Νέα δραματική έκκληση της παρουσιάστριας του NBC για τη μητέρα της

Η Σαβάνα Γκάθρι απηύθυνε νέα συναισθηματική έκκληση στους ανθρώπους που φέρονται να απήγαγαν τη μητέρα της, ζητώντας τους να αποκαλύψουν πού βρίσκεται η 84χρονη Νάνσι Γκάθρι.

«Σας ζητώ, σας ικετεύω, να κάνετε το σωστό τώρα», ανέφερε η γνωστή τηλεπαρουσιάστρια σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media. «Βοηθήστε μας να τη βρούμε, πείτε μας πού να την ψάξουμε».

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η Νάνσι Γκάθρι απήχθη από το σπίτι της, κοντά στο Τούσον της Αριζόνα, χωρίς τη θέλησή της. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν ανακοινώσει πιθανό κίνητρο ούτε έχουν προχωρήσει στη σύλληψη κάποιου υπόπτου.

Τα σημειώματα για λύτρα και το θρίλερ της εξαφάνισης

Σύμφωνα με τους ερευνητές, ένα σημείωμα για λύτρα που εστάλη τις ημέρες μετά την εξαφάνιση της 84χρονης ανέφερε ότι είχε πεθάνει. Πρόκειται για ένα από τα δύο σημειώματα που θεωρείται ότι ήταν αυθεντικά και απευθύνονταν στην οικογένεια της Nancy Guthrie, ενώ εστάλησαν λίγο μετά την απαγωγή της σε μέσα ενημέρωσης.

Το πρώτο φέρεται να απαιτούσε εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin για την απελευθέρωσή της, ενώ το δεύτερο ανέφερε ότι η γυναίκα είχε πεθάνει, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται ανώνυμες πηγές.

Στο νέο βίντεο που δημοσίευσε τη Δευτέρα, η Σαβάνα Γκάθρι απευθύνθηκε στους πιθανούς απαγωγείς της μητέρας της.

«Έχουν περάσει μήνες από τότε που πήραν τη μητέρα μας από εμάς», είπε. «Η οικογένειά μας βρίσκεται σε αγωνία. Ζούμε έναν εφιάλτη που δεν τελειώνει. Τίποτα στην κατάστασή μας δεν έχει αλλάξει. Εμείς έχουμε κάνει το καθήκον μας και δεν θα σταματήσουμε ποτέ να την αναζητούμε. Θα μας λείπει πάντα και θα νιώθουμε για πάντα αυτό το κενό στις καρδιές μας».

«Βοηθήστε μας να τελειώσουμε αυτή την κατάσταση. Για όλους μας, ανεξάρτητα από το πού έχουμε βρεθεί και τι έχουμε κάνει, πιστεύω ότι υπάρχει πάντα ένας δρόμος για να επιστρέψει κανείς στο σπίτι. Σας παρακαλώ, κάντε τη σωστή επιλογή», πρόσθεσε.

Journalist Savannah Guthrie issues a new plea for information as her mom, Nancy Guthrie, remains missing pic.twitter.com/txj2I5YsbO — Reuters (@Reuters) July 28, 2026

Συνεχίζεται η έρευνα του FBI και των Αρχών

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Πίμα δεν έχει σχολιάσει το περιεχόμενο των φερόμενων σημειωμάτων για λύτρα, ωστόσο έχει επισημάνει ότι η έρευνα «παραμένει ενεργή και βρίσκεται σε εξέλιξη».

Το CBS News, ο συνεργάτης του BBC στις ΗΠΑ, καθώς και άλλα μέσα ενημέρωσης, μετέδωσαν ότι οι Αρχές είχαν ζητήσει από τα ΜΜΕ να μην δημοσιοποιήσουν λεπτομέρειες σχετικά με τα σημειώματα, προκειμένου να μην επηρεαστεί η έρευνα για την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι.

Το FBI και οι Αρχές της κομητείας Πίμα ερευνούν εδώ και μήνες τη μυστηριώδη εξαφάνιση της γυναίκας από το σπίτι της στην Αριζόνα.

ancy Guthrie, the 84-year-old mother of U.S. journalist and television host Savannah Guthrie is missing from her home in Tucson, Arizona REUTERS/Rebecca Noble/File Photo

Η Nancy Guthrie, η οποία χρειάζεται καθημερινή φαρμακευτική αγωγή, εξαφανίστηκε κάποια στιγμή αφότου συγγενείς της την άφησαν στο σπίτι της, το βράδυ της 31ης Ιανουαρίου. Το επόμενο πρωί δεν εμφανίστηκε στο σπίτι μιας φίλης της, όπου επρόκειτο να παρακολουθήσουν διαδικτυακά την κυριακάτικη λειτουργία.

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, οι Αρχές είχαν δώσει στη δημοσιότητα εικόνες ενός ένοπλου και με καλυμμένο το πρόσωπό του υπόπτου, ο οποίος φέρεται να κάλυψε την κάμερα στην είσοδο του σπιτιού της Νάνσι Γκάθρι πριν από την εξαφάνισή της.

Το πρώτο σημείωμα για λύτρα εστάλη μία ημέρα μετά την εξαφάνισή της και απαιτούσε εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin για την απελευθέρωσή της. Σύμφωνα με τους ερευνητές, περιείχε συγκεκριμένες πληροφορίες για το σπίτι της, αλλά και λεπτομέρειες σχετικά με την κρεβατοκάμαρά της και τον περιβάλλοντα χώρο.

Η Σαβάνα Γκάθρι έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι ορισμένα από τα σημειώματα που εστάλησαν στην οικογένεια θεωρείται ότι ήταν πλαστά. Παράλληλα, έχει αφήσει να εννοηθεί ότι η μητέρα της ενδέχεται να μην βρίσκεται πλέον στη ζωή.