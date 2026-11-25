Βολές εξαπέλυσε ο Γιάννης Δραγασάκης κατά του ΣΥΡΙΖΑ για την σημερινή πολιτική του στάση και για την εξεταστική επιτροπή σχετικά με τα κόκκινα δάνεια και τα funds.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο Meganews χαρακτήρισε «αθλιότητα» το να συζητείται η πρόσκληση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην εξεταστική και όχι του σημερινού πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής προτείνει, μεταξύ άλλων, η έρευνα για κόκκινα δάνεια να ξεκινήσει από σήμερα και να πάει προς τα πίσω προειδοποιώντας για αξιοποίηση της εξεταστικής επιτροπής για προεκλογικούς σκοπούς.

«Επί Τσίπρα δεν έγινε ούτε ένας πλειστηριασμός κύριας κατοικίας»

«Την περίοδο 2014 – 2019 δεν έγινε ούτε ένας πλειστηριασμός κύριας κατοικίας. Και συζητούμε τώρα τον πρωθυπουργό εκείνης της περιόδου να τον φέρουμε να απολογηθεί. Για ποιο πράγμα;» αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά ο Δραγασάκης.

Ο ανεξάρτητος βουλευτής σημείωσε ότι η ολοκλήρωση των εργασιών της εξεταστικής θα είναι κοντά στη διάλυση της Βουλής για τις εκλογές. «Άμα κλείσει η Βουλή τελειώνει η εξεταστική δεν συνεχίζεται, ακυρώνεται» παρατήρησε και επισήμανε ότι υπάρχουν δύο σενάρια.

«Να τελειώσει η εξεταστική χωρίς πόρισμα και να αιωρούνται απλώς ατεκμηρίωτες κατηγορίες ή να έχουμε πόλεμο και να πάμε σε εκλογές με το πόρισμα του ενός ενάντια στο πόρισμα του άλλο» εκτίμησε ο Γιάννης Δραγασάκης.

«Να αρχίσει η έρευνα από το τώρα και να πάει προς τα πίσω»

Ο Δραγασάκης πρότεινε η εξεταστική επιτροπή θα ξεκινήσει την έρευνά της από το σήμερα και να πάει χρονικά προς τα πίσω. «Δηλαδή, να μην αρχίσουν από το 2003, μετά το 2012, μετά το 2015 και κάποτε να διαπιστώσουμε ότι δεν προλαβαίνουμε τώρα να ασχοληθούμε με τον Ηρακλή» εξήγησε.

«Να αρχίσει ανάποδα. Να αρχίσει από το τώρα, να κατατεθούν τα στοιχεία που ζητούνται, πόσα δάνεια πουλήθηκαν, σε τι τιμή πουλήθηκαν, ποιοι τα αγόρασαν, πόσο κέρδισαν, άλλα στοιχεία που βοηθούν να κατανοήσουμε το πρόβλημα και να πάει προς τα πίσω» συμπλήρωσε ο ανεξάρτητος βουλευτής.

Πάντως, ο Δραγασάκης θύμισε ότι το προεδρείο και την πλειοψηφία στην εξεταστική επιτροπή θα την έχει η ΝΔ. «Ό,τι προθέσεις και να έχουν εκείνοι που είχαν την ιδέα της Εξεταστικής, δυστυχώς το τι θα βγει θα καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό από αυτόν που έχει την πλειοψηφία» τόνισε.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Κασσελάκη είναι προϊόν ενός εκφυλισμού»

Ο Γιάννης Δραγασάκης επέκρινε τον ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τον Κασσελάκη είναι προϊόν ενός εκφυλισμού. Άρα, ό,τι παράγεται από αυτόν τον χώρο σήμερα έχει το στίγμα ενός φορέα, ο οποίος, ενώ τον εμπιστεύθηκε ο λαός, δεν μπόρεσε να αυτοανανεωθεί, δεν μπόρεσε να δώσει μετά από ένα σημείο αυτό που έπρεπε να δώσει».