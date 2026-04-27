«Βολές» Μαρινάκη κατά Ανδρουλάκη: «Επικίνδυνη συμπεριφορά κάθε επίθεση κατά της Δικαιοσύνης»

Ανακοίνωση εξέδωσε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών και τη Δικαιοσύνη.

Ο Παύλος Μαρινάκης αναφέρεται στις δηλώσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει αντίφαση μεταξύ των δημόσιων τοποθετήσεών του για τον σεβασμό στη Δικαιοσύνη και των πρόσφατων πολιτικών του επιθέσεων.

Όπως σημειώνει, λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις αυτές, ο κ. Ανδρουλάκης προχώρησε σε τοποθετήσεις που, σύμφωνα με την κυβέρνηση, συνιστούν αμφισβήτηση δικαστικών λειτουργών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη και στις αποφάσεις της είναι θεμελιώδης και δεν μπορεί να τίθεται υπό αμφισβήτηση.

Παράλληλα, αναφέρει ότι επιθέσεις κατά της Δικαιοσύνης, και ειδικά από πολιτικά πρόσωπα, είναι επικίνδυνες για το κράτος δικαίου και τη δημοκρατική λειτουργία.

Η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη

Ούτε δυο μέρες δεν πέρασαν από τότε που ο πρόεδρος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης έλεγε στο Forum των Δελφών και μάλιστα με βαρύγδουπο τρόπο, ότι δεν έχει επιτεθεί ποτέ σε δικαστές και ότι στο DNA του ΠΑΣΟΚ υπάρχει «ο απόλυτος σεβασμός και ο αγώνας για μια ποιοτική Δημοκρατία και για διάκριση των εξουσιών». Δύο εικοσιτετράωρα μετά, όμως, απέδειξε ότι από τα μεγάλα λόγια στις μεγάλες επιθέσεις, είναι μια δικαστική απόφαση δρόμος.



Κύριε Ανδρουλάκη, επικίνδυνος είναι αυτός που αμφισβητεί τη Δικαιοσύνη και την καταγγέλλει με σφοδρότητα, τροφοδοτώντας ακόμα περισσότερες επιθέσεις από τον «βούρκο» του Διαδικτύου και, μάλιστα, προσωπικά σε βάρος του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Του λειτουργού ο οποίος αναδείχθηκε στη θέση του με εισήγηση της πλειοψηφίας όλων των ανώτατων Δικαστών και Εισαγγελέων της χώρας.



Θυμίζω ότι, ακόμα και όταν σύσσωμη η αντιπολίτευση εκμεταλλευόταν πολιτικά την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου -η οποία έχει ήδη εφεσιβληθεί, κανείς από την Κυβέρνηση δεν διανοήθηκε να την κρίνει αρνητικά και δημοσίως. Πολύ δε περισσότερο να επιτεθεί στον Πρωτοδίκη που την εξέδωσε.



Κύριε Ανδρουλάκη, ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη και τις αποφάσεις της δεν είναι προαιρετικός. Είναι επιβεβλημένος. Σεβαστείτε, επιτέλους, το θεσμικό σας ρόλο. Και αντιληφθείτε ότι κάθε επίθεση κατά της Δικαιοσύνης αποτελεί προβληματική συμπεριφορά. Όταν, δε, η επίθεση αυτή προέρχεται προσωπικά από τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, συνιστά συμπεριφορά επικίνδυνη για τη Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου.