Βολές Μαρινάκη κατά Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ: «Ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής - Εκλογές το 2027»

Στην πολιτική επικαιρότητα και το ενδεχόμενο των επόμενων εκλογών αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβερνητική θέση παραμένει πως οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της τετραετίας, το 2027.



Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι βασικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η επίτευξη αυτοδυναμίας, υπογραμμίζοντας ότι «δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά προϋπόθεση για σταθερή διακυβέρνηση». Παράλληλα, σημείωσε ότι σε περίπτωση που δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, θα απαιτηθούν πολιτικές συνεργασίες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει αυτή τη στιγμή σχετικός σχεδιασμός.



Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, υποστήριξε ότι η πολιτική του προσέγγιση βασίζεται σε «παλιές λογικές παροχολογίας», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση διαφωνεί πλήρως με τη λογική των ανεξέλεγκτων υποσχέσεων και των «λεφτόδεντρων». «Φαίνεται ότι έχει στο ξεκίνημά του ο Τσίπρας ένα προβάδισμα με βάση μια σειρά από δημοσκοπήσεις. Εμπιστευόμαστε τις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό δεν είναι και εκλογικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει αυτό να το δούμε σε βάθος χρόνου. Λέω ότι έχει ξεκινήσει καλύτερα από ότι το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν σημαίνει κάτι βέβαια, γιατί η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει παρουσιάσει κάποιες θέσεις όχι κοστολογημένες. Ο κ. Τσίπρας έκανε μια επικοινωνιακής φύσεως παρουσίαση και αναμασά τα ίδια συνθήματα. Άρα, δεν θα σας πω εγώ ποιος θα κερδίσει στο γήπεδο του λαϊκισμού. Γιατί δυστυχώς και το ΠΑΣΟΚ σε αυτό το γήπεδο επέλεξε να παίζει. Ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής», τόνισε.

Για τα σενάρια μετακλογικής συνεργασίας, ο κ. Μαρινάκης είπε: «Μας χωρίζει άβυσσος με τον κ. Τσίπρα σε δύο πράγματα. Το ένα είναι η πολιτική που σας είπα. Ο κύριος Τσίπρας υιοθετεί την πατέντα "λεφτά υπάρχουν, δώστα όλα" της Ελλάδας της μεταπολίτευσης, ενός κομματιού του πολιτικού συστήματος, ευχάριστων υποσχέσεων που υποθηκεύουν τις επόμενες γενιές και εμείς θέλουμε να μεγαλώνουμε την πίτα και να μην υποθηκεύουμε τις επόμενες γενιές. Και το δεύτερο που μας χωρίζει είναι η αξιοπιστία. Παραδεχόμαστε τα λάθη μας, πάμε μπροστά, τα διορθώνουμε -δεν λέμε ότι τα κάνουμε όλα καλά- με ταπεινότητα στον κόσμο. Ο κ. Τσίπρας έκανε ό,τι έκανε. Τώρα που μιλάμε δεν θα μιλούσαμε για ευρωπαϊκή Ελλάδα. Δεν θα μιλούσαμε για εξαγωγές, δεν θα μιλούσαμε για ευρώ, δε θα μιλούσαμε για εμβόλια στον κορονοϊό αν δεν ήταν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος αν δεν ήταν βουλευτές άλλων κομμάτων θα μας είχε πετάξει έξω από την Ευρώπη και επιστρέφει ως δήθεν νέος κεντροαριστερός πολιτικός, πώς να συνεργαστούμε μαζί του;».

«Θα παλέψουμε για την αυτοδυναμία»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «για όλους αυτούς τους λόγους θα παλέψουμε για την αυτοδυναμία» κα στη περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, «το μόνο κόμμα που έχει δείξει στο παρελθόν, όχι τώρα, μια θεσμική συνέπεια και σοβαρότητα, που έβαλε την Ελλάδα πάνω από το κόμμα, όπως κάναμε και εμείς για να μη γίνουμε χάος, να μη γίνει χάος η Ελλάδα, είναι το ΠΑΣΟΚ». Ωστόσο, άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη, κάνοντας λόγο για θέσεις που, όπως είπε, δεν είναι επαρκώς κοστολογημένες και για επιλογές που οδηγούν σε πολιτικό αδιέξοδο. «Αλλά προσέξτε ποιο ΠΑΣΟΚ; Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Βενιζέλου. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά. Το ΠΑΣΟΚ του κυρίου Ανδρουλάκη συνυπογράφει προτάσεις δυσπιστίας με την κυρία Κωνσταντοπούλου και έχει απόφαση συνεδρίου όχι για το πως θα κυβερνήσει, αλλά για το με ποιον δεν θα κυβερνήσει: με την Νέα Δημοκρατία. Άρα σε αυτό το αδιέξοδο -ελπίζω να μη βρεθούμε- η ίδια η στάση του ΠΑΣΟΚ, εγώ δεν λέω να βγει και να πει το ΠΑΣΟΚ: "Θέλω να συγκυβερνήσω με τη Νέα Δημοκρατία", αλλιώς δεν θα ήταν αντιπολίτευση. Αλλά όταν λένε στο ΠΑΣΟΚ είναι η στάση Δούκα που έγινε στάση συνεδρίου: "Καλύτερα ακυβερνησία παρά η οποιαδήποτε συζήτηση για τον τόπο", ε, αυτό λέει πολλά».

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι δεν μπορεί να προδικάσει τις αποφάσεις του πρώην πρωθυπουργού, σημειώνοντας ωστόσο ότι η κυβέρνηση διαφωνεί με θέσεις του σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Την ίδια στιγμή, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πολιτικής επανένταξης ιστορικών στελεχών της ΝΔ, επισημαίνοντας ότι «η πόρτα του κόμματος είναι πάντα ανοιχτή».



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πολιτική κινητικότητα νέων προσώπων και σχημάτων, όπως της Μαρίας Καρυστιανού, σημειώνοντας ότι, καθώς δεν έχει παρουσιάσει ακόμη πολιτικό πρόγραμμα ή θέσεις, δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο πολιτικό πλαίσιο.



Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η κυβερνητική στρατηγική επικεντρώνεται στην αποτελεσματικότητα και στην παραγωγή έργου, τονίζοντας ότι «οι πολίτες θέλουν λύσεις στα προβλήματά τους και όχι προσωπικές ατζέντες ή πολιτικές αντιπαραθέσεις χωρίς περιεχόμενο».