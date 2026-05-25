«Βολές» Παππά: «Πλειστηριασμός εδρών» - «Θα τους κοπεί το χέρι» λέει για τα περιουσιακά του ΣΥΡΙΖΑ

Σε μια συνέντευξη με πολιτικό ενδιαφέρον για τις διεργασίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς, ο Νίκος Παππάς τοποθετήθηκε για τα σενάρια συνεργασιών, αλλά και για τις πιθανές ανακατατάξεις που θα μπορούσε να προκαλέσει η δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τις συζητήσεις που έχουν αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα γύρω περί διάλυσης λόγω της ίδρυσης του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς και τις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών του ευρύτερου χώρου, όπως του Διονύση Τεμπονέρα. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Action24, τέτοια σενάρια, περί αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ ή μη καθόδου του στις εκλογές, «ανήκουν στη σφαίρα της φαντασίας», τονίζοντας ότι το κόμμα παραμένει «συντεταγμένος πολιτικός οργανισμός με εκλεγμένη ηγεσία».

Παράλληλα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ υπογράμμισε ότι όποιος επιθυμεί συνεργασία με το κόμμα «γνωρίζει τη διεύθυνση και το τηλέφωνο», αφήνοντας σαφές μήνυμα ότι οι πολιτικές συμμαχίες δεν μπορούν να διαμορφώνονται μέσα από ασαφή σενάρια ή εξωτερικές πιέσεις, αλλά με θεσμικό τρόπο και μέσα από τα όργανα του κόμματος. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρθηκε και στη γενικότερη στρατηγική συμμαχιών στον προοδευτικό χώρο, σημειώνοντας ότι η υλοποίησή της πρέπει να αξιολογείται με βάση τη στάση των δυνάμεων στις οποίες απευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως είπε, υπάρχει ανάγκη να αποσαφηνιστεί το τοπίο γύρω από τις προθέσεις συνεργασίας, την ώρα που –όπως εκτίμησε– οι πολιτικές συνθήκες έχουν μεταβληθεί σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα.

Αναφερόμενος εμμέσως στα σενάρια για νέο πολιτικό φορέα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Παππάς έκανε λόγο για «χρυσή ευκαιρία να ξεκαθαρίσει το τοπίο», καλώντας ουσιαστικά σε σαφείς τοποθετήσεις από όλες τις πλευρές σχετικά με το μοντέλο συνεργασιών που επιδιώκεται στην Κεντροαριστερά. Σημείωσε επίσης ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει προσηλωμένος στη δική του πολιτική στρατηγική, ενώ υποστήριξε ότι ο χώρος δεν χρειάζεται «πολιτικές τύπου Ανδρουλάκη», αλλά ουσιαστική αποτύπωση των διαθέσεων συνεργασίας από όλες τις δυνάμεις που έχουν δεχθεί προσκλήσεις ή έχουν βρεθεί σε σχετικές διεργασίες.

«Δεν γίνεται να βλέπουμε φαινόμενα Φαραντούρη»

Με αιχμηρή ρητορική για τις πολιτικές μετακινήσεις βουλευτών και τα σενάρια ανακατατάξεων στον χώρο της Κεντροαριστεράς, τοποθετήθηκε ο Νίκος Παππάς, ασκώντας έντονη κριτική σε πρακτικές που –όπως υποστήριξε– αλλοιώνουν τη βούληση των πολιτών.



Ο κ. Παππάς έκανε λόγο για φαινόμενα που παραπέμπουν σε «πλειστηριασμό εδρών» και προειδοποίησε ότι τέτοιες πρακτικές συνιστούν, όπως είπε, «προσβολή προς τη λαϊκή ψήφο». Παράλληλα, αναφέρθηκε σε περιπτώσεις βουλευτών που αποχωρούν από κόμματα και μετακινούνται σε άλλους πολιτικούς χώρους, υποστηρίζοντας ότι αυτή η εικόνα δεν τιμά ούτε τους ίδιους ούτε το πολιτικό σύστημα συνολικά.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτική σε σενάρια που κυκλοφορούν περί αποδυνάμωσης ή ακόμη και αναστολής λειτουργίας του κόμματος, χαρακτηρίζοντάς τα «ανιστόρητα» και πολιτικά αβάσιμα. Όπως σημείωσε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι «συντεταγμένο κόμμα με εκλεγμένη ηγεσία» και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως προσωρινό ή υπό αμφισβήτηση πολιτικό σχήμα.

Ο κ. Παππάς προειδοποίησε επίσης για προτάσεις που, όπως είπε, φτάνουν μέχρι και το ενδεχόμενο «εκποίησης περιουσιακών στοιχείων του κόμματος», εκφράζοντας την ελπίδα ότι πρόκειται για φήμες και όχι για σοβαρές πολιτικές εισηγήσεις.

Παράλληλα, έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους –όπως είπε– ζητούν από τον ΣΥΡΙΖΑ να αναστείλει τη λειτουργία του ή να μην κατέβει στις εκλογές, τονίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές στο πλαίσιο ενός δημοκρατικά συγκροτημένου κόμματος.



Σε πιο γενικό πολιτικό τόνο, υπογράμμισε ότι οι μετακινήσεις και οι εσωτερικές ανακατατάξεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς θα πρέπει να κρίνονται με βάση τον σεβασμό στη λαϊκή εντολή και τη θεσμική λειτουργία των κομμάτων, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τις πρόσφατες εξελίξεις στο πολιτικό σκηνικό.



Τέλος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω εσωτερικής συζήτησης εντός του κόμματος, τονίζοντας την ανάγκη αξιολόγησης των πολιτικών δεδομένων και των εξελίξεων, καθώς –όπως είπε– η συνολική εικόνα του πολιτικού σκηνικού έχει μεταβληθεί τους τελευταίους μήνες.