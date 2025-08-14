Βόλφσμπεργκερ - ΠΑΟΚ 0-0 (0-1 παρ.): Το «τούβλο» του Καμαρά στην παράταση έδωσε την πρόκριση [vids]

Σε ένα ματς για γερά νεύρα που φαινόταν ότι θα κριθεί στο... γκολ , εκείνο τελικά δεν ήρθε στα 90 λεπτά της κανονικής διάρκειας. Στην παράταση και το 115ο λεπτο, ένα εξαιρετικό πλασέ του Μαντί Καμαρά απο τα 25 μέτρα του έδωσε την πρόκριση στα πλει-οφς του Europa League, εκεί που τον περιμένει η Ριέκα.







Ο Παβλένκα ξανά εκεί, κράτησε όρθιο τον ΠΑΟΚ

Στο πρώτο εικοσάλεπτο ο ΠΑΟΚ είχε τον έλεγχο της μπάλας, ωστόσο δεν κατάφερε να βρει τρόπο να απειλήσει την εστία της Βόλφσμπεργκερ. Οι Αυστριακοί γίνονταν επικίνδυνοι κυρίως όταν έκλεβαν τη μπάλα, με την πρώτη καθαρή ευκαιρία του αγώνα να έρχεται στο 34’ για λογαριασμό τους. Σε αντεπίθεση, ο Μπαλό βρέθηκε τετ α τετ με τον Παβλένκα, όμως ο Τσέχος γκολκίπερ είπε «όχι», όπως είχε κάνει και στο ματς της Τούμπας. Η μοναδική αξιόλογη προσπάθεια του «Δικεφάλου» ήρθε στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, με ένα σουτ του Κωνσταντέλια. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς τέρματα, με τη Βόλφσμπεργκερ να δείχνει πιο έτοιμη αγωνιστικά.





«Άγιος» Παβλένκα πάντα παρών , πιο απειλητικός ο ΠΑΟΚ



Καλύτερα μπήκε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μιχαηλίδης απείλησε με ένα δυνατό σουτ προς την εστία στο 60', όμως ο Πολστερ αντέδρασε και έδιωξε σε κόρνερ. Αυτή ήταν η πρώτη τελική στην εστία για τον Δικέφαλο και στα δύο παιχνίδια, ένδειξη της περιορισμένης επιθετικής απειλής που παρουσίασε συνολικά.



Στο 69΄ η εξαιρετική κεφαλιά του Τσάλοφ μετά από σέντρα του Ζίβκοβιτς πέρασε ξυστά από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας των γηπεδούχων. Το ματς βρήκε ρυθμό και η απάντηση των Αυστριακών ήρθε στο 72' όταν σε αντεπίθεση ο Ζουκιτς σούταρε μέσα απο την περιοχή αλλά ο «μυθικός» Γίρι Παβλένκα είχε και πάλι απάντηση.



Δύο λεπτά πριν τα 90, ένα δυνατό σουτ του Ζίβκοβιτς πέρασε ελάχιστα άουτ απο το αριστερόι κάθετο δοκάρι των γηπεδούχων. Η κανονική διάρκεια του ματς έληξε όπως και στο πρώτο παιχνίδι 0-0 και έτσι οι δυο ομάδες οδηγήθηκαν σε έξτρα μισάωρο.





Παράταση



Ο ΠΑΟΚ μπήκε δυνατά με τον «Ντέλια» να μπαίνει απειλητικά προς την περιοχή της Βολφσμπέργκερ , έκανε ενα γύρισμα το οποίο κόντραρε και ανάγκασε τον Πόλστερ σε δύσκολη επέμβαση.



Ζίβκοβιτς για τον ΠΑΟΚ και Ζούκιτς για τους γηπεδούχους είχαν από ένα σουτ στο ξεκίνημα του β΄μέρους της παράτασης χωρίς να καταφέρουν να βρουν εστία.



Στο 115ο ο Μαντί Καμαρά με ενα πλασέ-τούβλο στο δεξί «Γ» του Πόλστερ έκανε το 0-1, όπου ήταν και το τελικό αποτέλεσμα.





Οι συνθέσεις:



ΒΟΛΦΣΜΠΕΡΓΚΕΡ: Πόλστερ, Ντιαμπατέ, Μπάουμγκαρντνερ, Βίμερ, Σχοπφ (101′ Νουαϊβού), Πίσινγκερ, Μάτιτς (85′ Βόλμουθ), Ρένερ, Ατζιέμανγκ (64′ Ζούκιτς), Μπαλό (64′ Ατάνγκα), Αβντιγιάι (63′ Γκάτερμαϊερ).

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα (119′ Τέιλορ), Μεϊτέ, Οζντόεφ (75′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς (69′ Πέλκας), Κωνσταντέλιας (109′ Χατσίδης), Τσάλοφ (91′ Μύθου).