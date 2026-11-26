Βολιβία: Διαιτητής γρονθοκόπησε τερματοφύλακα μετά τη λήξη αγώνα και προκάλεσε σάλο
Απίστευτες σκηνές μετά την αναμέτρηση Ρεάλ Ποτοσί - Always Ready, με τον ρέφερι να επιτίθεται σε παίκτη.
Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στο ποδόσφαιρο της Βολιβίας, με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον διαιτητή της αναμέτρησης ανάμεσα στη Ρεάλ Ποτοσί και την Always Ready. Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο ρέφερι έχασε τον έλεγχο και χτύπησε με γροθιά τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, προκαλώντας αναστάτωση στον αγωνιστικό χώρο.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ένταση κλιμακώθηκε μετά τη λήξη του παιχνιδιού, όταν ποδοσφαιριστές άρχισαν να διαμαρτύρονται στον διαιτητή Jordy Alemán. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τον τελευταίο να επιτίθεται στον γκολκίπερ της Ρεάλ Ποτοσί, Cristian Martínez.
Οι εικόνες και η συμπεριφορά του διαιτητή προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ενώ η αποχώρηση των διαιτητών από το γήπεδο χρειάστηκε να γίνει υπό αστυνομική συνοδεία, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στο ποδόσφαιρο της Βολιβίας και αναμένεται να εξεταστεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα. Ο Jordy Alemán βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο αυστηρής τιμωρίας, ακόμη και πολυετούς αποκλεισμού από τη διαιτησία.