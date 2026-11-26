Ένα σοκαριστικό περιστατικό εκτυλίχθηκε στο ποδόσφαιρο της Βολιβίας, με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον διαιτητή της αναμέτρησης ανάμεσα στη Ρεάλ Ποτοσί και την Always Ready. Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο ρέφερι έχασε τον έλεγχο και χτύπησε με γροθιά τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, προκαλώντας αναστάτωση στον αγωνιστικό χώρο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ένταση κλιμακώθηκε μετά τη λήξη του παιχνιδιού, όταν ποδοσφαιριστές άρχισαν να διαμαρτύρονται στον διαιτητή Jordy Alemán. Η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τον τελευταίο να επιτίθεται στον γκολκίπερ της Ρεάλ Ποτοσί, Cristian Martínez.

Οι εικόνες και η συμπεριφορά του διαιτητή προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, ενώ η αποχώρηση των διαιτητών από το γήπεδο χρειάστηκε να γίνει υπό αστυνομική συνοδεία, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ένταση.

Insólito!!!



El árbitro Jordy Alemán completamente descontrolado, golpea a Cristian Martínez, arquero argentino de @Club_RealPotosi, tras la finalización de la Final de la Copa Paceña, donde se consagró campeón Always Ready.



Video @entelgol pic.twitter.com/zFxzYRyrNr — Agustín Suárez⭐🌟⭐ (@A_SuarezDoreski) November 26, 2026

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στο ποδόσφαιρο της Βολιβίας και αναμένεται να εξεταστεί από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα. Ο Jordy Alemán βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο αυστηρής τιμωρίας, ακόμη και πολυετούς αποκλεισμού από τη διαιτησία.