Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα: Ανθεκτική πορεία, σταθερά κέρδη το 2025, με ανανεώσεις το 2026

Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα κατέγραψε σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών κατά το οικονομικό έτος 2025, παρά το απαιτητικό περιβάλλον της αγοράς, διατηρώντας ταυτόχρονα ισχυρή ταμειακή επίδοση.

Οι πωλήσεις οχημάτων ανήλθαν σε 428.000 μονάδες, αυξημένες κατά 6%, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 16,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 11%. Το λειτουργικό αποτέλεσμα έφτασε τα 245 εκατ. ευρώ, έναντι 743 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, με το λειτουργικό περιθώριο να διαμορφώνεται στο 1,5% από 4,9% το 2024. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η εξέλιξη των καθαρών ταμειακών ροών, οι οποίες ανήλθαν σε 1 δισ. ευρώ το 2025, αυξημένες κατά 208%.

«Το 2025 ήταν μια απαιτητική χρονιά τόσο για τους πελάτες μας όσο και για εμάς, με έντονες διακυμάνσεις στις αγορές, αβεβαιότητα και αισθητή επιβράδυνση της αγοραστικής διάθεσης, ιδίως στον τομέα της ηλεκτροκίνησης. Γι’ αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία το ότι διαθέτουμε σήμερα το νεότερο και πιο ευέλικτο χαρτοφυλάκιο προϊόντων στην αγορά σε σύγκριση με τον ανταγωνισμό. Αυτά τα προϊόντα θα μας δώσουν την ώθηση που χρειαζόμαστε για το 2026», δήλωσε ο Stefan Mecha, CEO της Volkswagen Commercial Vehicles.



Το 2025 αποτέλεσε μια ιδιαίτερα δυναμική χρονιά για το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της μάρκας, με το ID. Buzz και το Multivan να λειτουργούν ως βασικοί μοχλοί ανάπτυξης. Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα ξεπέρασε και πάλι τις 400.000 παραδόσεις οχημάτων μέσα στη χρονιά, ενώ για πρώτη φορά οι παραδόσεις του ID. Buzz παγκοσμίως ξεπέρασαν τις 60.000 μονάδες, υπερδιπλάσιες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Έτσι, το ID. Buzz διατηρεί με σαφήνεια την ηγετική θέση στο segment του στην Ευρώπη. Παράλληλα, το Multivan πέτυχε την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του, καθώς με αύξηση 31% έφτασε τις 38.700 μονάδες, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο.

Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα παραμένει η αδιαμφισβήτητη ηγέτιδα στη γερμανική αγορά, ενώ διατηρεί επίσης την πρώτη θέση σε ακόμη έντεκα ευρωπαϊκές χώρες. Ασθενέστερη ήταν η πορεία της οικογένειας Transporter, κυρίως επειδή η εισαγωγή της νέας σειράς στις επιμέρους αγορές έγινε σταδιακά στη διάρκεια του 2025. Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα θα προσθέσει επιπλέον εκδόσεις και θα προχωρήσει σε περαιτέρω λανσαρίσματα βήμα-βήμα μέσα στο 2026.

Παρότι η αύξηση του κύκλου εργασιών ξεπέρασε αναλογικά την άνοδο των πωλήσεων, καθώς το 2025 η μάρκα διέθεσε περισσότερα μοντέλα υψηλότερης αξίας, το λειτουργικό αποτέλεσμα επηρεάστηκε αρνητικά από μια σειρά παραγόντων. Μεταξύ των βασικών επιβαρύνσεων συγκαταλέγονται οι προβλέψεις για πιθανά πρόστιμα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανονισμών CO₂. Αυτό συνδέεται με τη σημαντικά βραδύτερη από το αναμενόμενο ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, ιδιαίτερα στην κατηγορία των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων. Παράλληλα, προκλήσεις καταγράφηκαν και στη βορειοαμερικανική αγορά, μεταξύ άλλων λόγω τελωνειακών ζητημάτων και της κατάργησης επιδοτήσεων για ηλεκτρικά οχήματα, εξέλιξη που επηρέασε και το ID. Buzz στις ΗΠΑ.

Παρά τις πιέσεις αυτές, οι πρωτοβουλίες περιορισμού κόστους και η αυστηρή πειθαρχία στις δαπάνες απέδωσαν ουσιαστικά μέσα στο 2025. Στο σκέλος του κόστους προσωπικού, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα κινείται ακριβώς εντός στόχων, με αποτέλεσμα αισθητή συνολική μείωση των γενικών εξόδων. Επιπλέον, η αυστηρή επενδυτική πειθαρχία και η βελτίωση στη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης οδήγησαν σε καθαρές ταμειακές ροές περίπου 1 δισ. ευρώ.

«Τα οχήματά μας έχουν ισχυρή απήχηση στους πελάτες μας και η αύξηση τόσο των πωλήσεων όσο και των εισερχόμενων παραγγελιών το αποδεικνύει με εμφατικό τρόπο. Οι ισχυρές καθαρές ταμειακές ροές καταδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της συνεπούς πειθαρχίας μας στο κόστος και στις δαπάνες και εξασφαλίζουν τις απαραίτητες μακροπρόθεσμες επενδύσεις για τις νέες γενιές οχημάτων. Την ίδια στιγμή, όμως, η απόδοση 1,5% παραμένει σαφώς ανεπαρκής και εργαζόμαστε εντατικά πάνω σε αυτό το μέτωπο το 2026», δήλωσε ο Michael Obrowski, CFO της Volkswagen Commercial Vehicles.

Οι εισερχόμενες παραγγελίες το 2025 ήταν σχεδόν κατά ένα τρίτο αυξημένες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Μέρος αυτών θα παραδοθεί μέσα στο 2026. Το ισχυρό ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών, σε συνδυασμό με τις ανανεώσεις μοντέλων και τις νέες εκδόσεις, δημιουργεί πρόσθετες προοπτικές για τη Volkswagen Commercial Vehicles κατά τη φετινή χρονιά.

Για το 2026, η μάρκα προαναγγέλλει ένα ευρύ πακέτο προϊόντικών και τεχνολογικών αναβαθμίσεων. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας συνέντευξης Τύπου, ο Stefan Mecha παρουσίασε τα πρώτα σχεδιαστικά σκίτσα των νέων Caddy και Multivan, τα οποία θα λανσαριστούν με πιο σύγχρονη και δυναμική εξωτερική σχεδίαση, αλλά και με αναβαθμισμένες λύσεις στο εσωτερικό. Για το αμιγώς ηλεκτρικό ID. Buzz, οι δυνατότητες θα διευρυνθούν περαιτέρω με τα Vehicle-2-Load, Good Night Package, Camp Mode και τη μακρύτερη έκδοση του ID. Buzz Cargo. Παράλληλα, θα προστεθούν plug-in hybrid εκδόσεις για τα Transporter και Caravelle. Στο μέλλον, το Crafter θα διατίθεται επίσης ως τρίπλευρο ανατρεπόμενο, καθώς και με κλειστό κιβώτιο και ανυψωτική πόρτα, απαντώντας πιο στοχευμένα στις ανάγκες των επαγγελματιών πελατών.

«Από τα οχήματα για οικογένεια και ελεύθερο χρόνο μέχρι το ευρύ χαρτοφυλάκιο για επαγγελματίες πελάτες και το ειδικού σκοπού όχημα για αυτόνομη οδήγηση, αυτή η γκάμα είναι μοναδική εντός του Ομίλου. Δημιουργούμε χώρο – και αυτό είναι η δύναμή μας. Ως μάρκα επαγγελματικών οχημάτων, φέρνουμε αυτά τα πλεονεκτήματα στο Brand Group Core, ενώ ταυτόχρονα ωφελούμαστε ουσιαστικά από τη συνεργασία μεταξύ των μαρκών μαζικής παραγωγής του Ομίλου Volkswagen. Το νέο μοντέλο διοίκησης, η μελλοντική κοινή ευθύνη για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις και οι συνέργειες σε όλους τους τομείς μέσω συστηματικής συνεργασίας, μάς προσφέρουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε μόνοι μας», ανέφερε ο Stefan Mecha.

Το 2026 είναι επίσης μια χρονιά-ορόσημο για τις εγκαταστάσεις της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα. Το εργοστάσιο του Ανόβερου γιορτάζει φέτος τα 70 χρόνια λειτουργίας του, ενώ ήδη εκεί βρίσκεται σε εξέλιξη η προ-σειριακή παραγωγή του ID. Buzz AD. Την ίδια στιγμή, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα γιορτάζει δέκα χρόνια παραγωγής στο Βρζέσνια της Πολωνίας, μία από τις πλέον σύγχρονες παραγωγικές μονάδες του Ομίλου. Το περασμένο φθινόπωρο πραγματοποιήθηκε και η τελετή θεμελίωσης της επέκτασης που θα επιτρέψει στο μέλλον την παραγωγή του e-Crafter εκεί.