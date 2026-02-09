Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα: Χώρος για ανάγκες και όνειρα

Από τα πρώτα του βήματα ως καθαρά επαγγελματικό εργαλείο, μέχρι τον σημερινό του ρόλο στην καθημερινότητα της οικογένειας, του επαγγελματία και του ταξιδιώτη, αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς αξιοπιστίας και ευελιξίας.

Στην έβδομη γενιά του, το όραμα του VW Bus εκφράζεται μέσα από μια πλήρη και σύγχρονη γκάμα: το αξιόπιστο Transporter, το ευέλικτο Multivan, το περιπετειώδες California και το αμιγώς ηλεκτρικό ID. Buzz — ένα όχημα που μεταφέρει τη φιλοσοφία του VW Bus στην εποχή της ηλεκτροκίνησης και της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.

Το ηλεκτρικό ID Buzz (αριστερά) και το Multivan (δεξιά)

Είτε ως όχημα μεταφοράς επιβατών σε τουριστικούς προορισμούς, είτε ως cargo όχημα στους ρυθμούς της πόλης, είτε ως συνοδοιπόρος στην καθημερινότητα της εργασίας και της ζωής, τα οχήματα της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα προσφέρουν χώρο για πραγματικές ανάγκες και όνειρα. Χρησιμοποιούνται καθημερινά σε όλο τον κόσμο από ανθρώπους με αποστολή, συνδυάζοντας λειτουργικότητα, ποιότητα και τεχνολογική ωριμότητα σε κάθε διαδρομή.

Η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα διατηρεί τον σχεδιασμό και την παραγωγή των μοντέλων της στην καρδιά της Ευρώπης, με βασικό κέντρο το Ανόβερο, αλλά και σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Πολωνία. Περισσότεροι από 21.000 εργαζόμενοι συμβάλλουν καθημερινά στη δημιουργία οχημάτων τόσο για επαγγελματική όσο και για ιδιωτική χρήση — από τα Transporter, Caravelle και Multivan, μέχρι τα Caddy, Crafter, California, Amarok και ID. Buzz.

Η γκάμα των επαγγελματικών της Volkswagen

Με το ID. Buzz AD, η Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα περνά δυναμικά στο επόμενο κεφάλαιο, φέρνοντας στην παραγωγή το πρώτο πλήρως αυτόνομο όχημα μαζικής παραγωγής στην Ευρώπη. Με έδρα το Ανόβερο, η μάρκα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής για καθαρές, έξυπνες και βιώσιμες μετακινήσεις, επιβεβαιώνοντας ότι η κινητικότητα δεν αφορά μόνο τη μεταφορά, αλλά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, εργαζόμαστε και κινούμαστε προς το μέλλον.