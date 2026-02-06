Βόλος: 72χρονος με άνοια οδηγούσε ανάποδα για να πάει σε εκκλησία - Δικαστήριο μείωσε την ποινή του

Ένα άκρως επικίνδυνο περιστατικό εκτυλίχθηκε στην ΠΑΘΕ, όταν 72χρονος οδηγούσε μοτοσικλέτα ανάποδα στο ρεύμα προς Αθήνα, με πορεία προς Θεσσαλονίκη, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του αλλά και των διερχόμενων οδηγών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του gegonota.news, η υπόθεση εκδικάστηκε σήμερα, Παρασκευή (6/2) στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, μετά από έφεση που άσκησε ο κατηγορούμενος κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία του είχε επιβληθεί ποινή φυλάκισης 18 μηνών, εξαγοράσιμη προς 10 ευρώ ημερησίως. Το δικαστήριο τον έκρινε εκ νέου ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια, μειώνοντας ωστόσο την ποινή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2024, όταν αστυνομικοί της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Μαγνησίας εντόπισαν τον τότε 72χρονο να κινείται χωρίς δίπλωμα, οδηγώντας δίκυκλη μοτοσικλέτα στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Όπως προέκυψε από την ακροαματική διαδικασία, ο ηλικιωμένος αντιμετωπίζει προβλήματα άνοιας και κατάθλιψης. Την ημέρα του συμβάντος βρισκόταν σε χωριό της περιοχής της Ελασσόνας και πήρε τη μοτοσικλέτα του γιου του με σκοπό να μεταβεί σε εκκλησία για να ανάψει ένα κερί στη μνήμη συγγενικού του προσώπου που έχει αποβιώσει. Φέρεται, όμως, να έχασε τον προσανατολισμό του και να βρέθηκε στον αυτοκινητόδρομο, κινούμενος αντίθετα.

Ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε αυτοπροσώπως στο δικαστήριο και εκπροσωπήθηκε από τον συνήγορό του, ο οποίος ζήτησε την αναγνώριση μειωμένου καταλογισμού λόγω της κατάστασης της υγείας του. Το αίτημα απορρίφθηκε, με το δικαστήριο να αναγνωρίζει τελικά το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.