Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στον Βόλο, με δύο άτομα ηλικίας από 17 έως 20 ετών να μεταφέρονται τραυματισμένα στο νοσοκομείο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου «Γεγονότα», η συμπλοκή εκτυλίχθηκε σε πάρκο κοντά στο Νοσοκομείο Βόλου. Εκεί βρισκόταν μια παρέα περίπου δέκα ατόμων, όταν δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση από ομάδα περίπου 50 νεαρών, οι οποίοι φέρονται να κρατούσαν καδρόνια και στυλιάρια και να χτυπούσαν όσους βρίσκονταν μπροστά τους.

Το επεισόδιο που φέρεται να προηγήθηκε

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, βασικός στόχος της επίθεσης φέρεται να ήταν ένας 20χρονος, ο οποίος νωρίτερα μέσα στην ημέρα είχε εμπλακεί σε καβγά με τρεις νεαρούς. Μετά το περιστατικό, φέρεται να είχε δεχθεί απειλητικά μηνύματα ότι θα υπάρξουν αντίποινα για τον ξυλοδαρμό.

Το βράδυ, ενώ βρισκόταν με την παρέα του στο πάρκο, εμφανίστηκε ομάδα περίπου 50 ατόμων από τη Νέα Ιωνία και άλλες περιοχές του Βόλου και ακολούθησε άγρια συμπλοκή.

Τουλάχιστον τέσσερις νεαροί φέρεται να δέχθηκαν χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα, ενώ ορισμένοι έπεσαν στο έδαφος και άλλοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν τρέχοντας από το σημείο.

Από το επεισόδιο δύο νεαροί μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ενώ ένας ακόμη εντοπίστηκε αναίσθητος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Στο νοσοκομείο έσπευσαν φίλοι των τραυματιών, ενώ λίγο μετά τη 1:00 έφτασαν και οι γονείς τους, αιφνιδιασμένοι από την εξέλιξη.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, η οποία φέρεται να προχώρησε σε προσαγωγές ατόμων. Οι συνθήκες της συμπλοκής και ο ρόλος των εμπλεκομένων διερευνώνται.