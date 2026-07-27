Βόλος: Άγριος καβγάς στο κέντρο – 61χρονος τραυματίστηκε από χτύπημα με μπαλτά

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας (27/7) στο κέντρο του Βόλου, όταν ένας καβγάς μεταξύ δύο ανδρών κατέληξε σε επίθεση με μπαλτά και στον τραυματισμό ενός 61χρονου, σύμφωνα με τον Ταχυδρόμο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ερμού, στο ύψος της Καρτάλη, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι δύο άνδρες διαπληκτίστηκαν έντονα. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο ένας φέρεται να επιτέθηκε στον άλλον με αιχμηρό εργαλείο και στη συνέχεια να απομακρύνθηκε από το σημείο.

Ο 61χρονος τραυματίστηκε στο χέρι και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στην περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, καθώς και άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Το επεισόδιο φέρεται να αφορά διαφορά μεταξύ μελών οικογένειας αλλοδαπών, που αντιμετωπίζουν προβλήματα στέγασης.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση..