Βόλος - Άρης 1-2: Έφτασαν τις 4 συνεχόμενες νίκες οι Θεσσαλονικείς και «φλερτάρουν» με την 5η θέση

Ο αγώνας στο Πανθεσσαλικό ανάμεσα στον Βόλο και στον Άρη για την 5η αγωνιστική των playoff των θέσεων 5-8 της Stoiximan Super League ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες να προσπαθούν για την νίκη του αγώνα παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Ο Άρης πήρε το τρίποντο με σκορ 1-2 απέναντι στον Βόλο, σε μία 4η συνεχόμενη νίκη στα playoff.

Οι Θεσσαλονικείς αναμένεται να υποδεχτούν τον Λεβαδειακό στο Κλεάνθης Βικελίδης στις 17/05, σε έναν αγώνα που θα κρίνει ποιος θα κατακτήσει την 5η θέση στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το πρώτο ημίχρονο ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι ισορροπημένες, δημιουργώντας φάσεις και αναπτύσσοντας το παιχνίδι με βαθιές μπαλιές. Το σκορ άνοιξε υπέρ του Άρη στο 21' με το όμορφο τελείωμα του Χόνγκλα. Οι Θεσσαλονικείς ανέπτυξαν το παιχνίδι τους από τα δεξιά και ο Τεχέιρο επιχείρησε με μια σέντρα να βρει συμπαίκτη του στην καρδιά της περιοχής. Η μπάλα μετά από κόντρα κατέληξε στον αμυντικό χαφ των φιλοξενούμενων και με ένα τεχνικό σουτ το σκορ διαμορφώθηκε σε 0-1.

Οι Αρειανοί συνέχισαν τις απανωτές επιθέσεις βλέποντας τον Βόλο να μην μπορεί να βρει τα πατήματα του μετά το γκολ που δέχθηκε. Μάλιστα, ο Καντεβέρε στο 27' πρόλαβε την μπάλα από τον τερματοφύλακα και από δύσκολη γωνία πλάσαρε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών, ενώ στο 31' έσκαψε έξυπνα τον Μορέιρα έξω από την περιοχή, αλλά η μπάλα κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να ανεβάσουν ρυθμούς και να ισοφαρίσουν αλλά οι Θεσσαλονικείς ήταν κυρίαρχοι και πήγαν στα αποδυτήρια με το προβάδισμα.

Στο δεύτερο μισό του αγώνα οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να έχουν την κατοχή του αγώνα και γίνονταν απειλητικοί. Ωστόσο, ο Βόλος κατάφερε να πάει κόντρα στην ροή του αγώνα και ισοφάρισε στο 54' με τον Λάμπρου, μετά από την συνεργασία του με τον Γκονζάλεζ αλλάζοντας τα δεδομένα του αγώνα.

Ο Άρης, όμως, γνωρίζοντας πως μπορούσε να διεκδικήσει την νίκη σε αυτόν τον αγώνα και ένα λεπτό αργότερα' στο 55' πέτυχε το 2-1 με το άτυχο αυτογκόλ του Τριανταφύλλου. Ο Ράσιτ, κατευθείαν από την σέντρα έβγαλε μία έξυπνη μπαλιά στον Γιαννιώτα, οποίος γύρισε την μπάλα στην μικρή περιοχή και στην προσπάθεια του, ο αμυντικός των γηπεδούχων, έστειλε την μπάλα στα δικά του δίχτυα.

Οι Αριανοί δεν χαλάρωσαν και κυνήγησαν και το τρίτο γκολ, αλλά οι γηπεδούχοι το πάλεψαν μέχρι τέλους. Έτσι, ο Άρης πήρε μία πολύ σημαντική νίκη εκτός έδρας σε έναν δυναμικό αγώνα και «κλείδωσαν» την δυάδα στα playoff της Stoiximan Super League.

