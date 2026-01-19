Βόλος - Ατρόμητος 0-3: Ξέσπασμα των Περιστεριωτών στο Πανθεσσαλικό με ονειρεμένο πρώτο δεκάλεπτο

Στα πλαίσια της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League στο τελευταίο παιχνίδι ο 6ος Βόλος υποδέχτηκε στο Πανθεσσαλικό Στάδιο τον 13ο Ατρόμητο (0-3). Οι φιλοξενούμενοι που αναζητούσαν την πρώτη τους νίκη το 2026 ξεκίνησαν πολύ δυνατά και εκμεταλλεύτηκαν δύο λάθη των παικτών του Βόλου. Η εικόνα του Ατρόμητου με το ψηλό pressing και το άμεσο επιθετικό ποδόσφαιρο χάρισαν στην ομάδα του Κέρκεζ 3 πολύτιμους βαθμούς και ο Ατρόμητος πλέον βρίσκεται στη 9η θέση του πρωταθλήματος.

Το 0-2 στα πρώτα δέκα λεπτά που ξεκλείδωσε το παιχνίδι

Ο αγώνας ξεκίνησε με θέαμα από τα πρώτα λεπτά, καθώς οι επιθετικοί του Ατρόμητου εκμεταλλευόμενοι το λάθος του Κόμπα, βγήκαν στην επίθεση και έπειτα από μια πολύ ωραία ενέργεια του Μπάκου, ο Γιουμπιτάνα έγινε τελικός αποδέκτης της μπάλας και με ένα δυνατό αριστερό σουτ άνοιξε το σκορ στο 2ο μόλις λεπτό της αναμέτρησης.

Στο 10ο λεπτό μια λανθασμένη απομάκρυνση του Κάργα, κεντρικού αμυντικού του Βόλου κατέληξε στα πόδια του Πέτερ Μίχορλ ο οποίος έσπασε τη μπάλα στον γρήγορο Μπάκου που δεν δυσκολεύτηκε να πλασάρει τον Σιαμπάνη και να διαμορφώσει το 0-2, βάζοντας γερά θεμέλια για μια πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη.

Eurokinissi Ο σκόρερ του 0-1 Γιουμπιτάνα τρέχει να αγκαλιάσει τον προπονητή του.

Το ασφυκτικό pressing του Ατρόμητου δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στους γηπεδούχους

Ο Βόλος είδε τα δυο του λάθη στην άμυνα να γίνονται γκολ και προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, ωστόσο η συνεχής και ψηλή πίεση των φιλοξενούμενων, δεν τον άφησε να κάνει το παιχνίδι του, κερδίζοντας μόνο δύο στημένες φάσεις. Στο 14ο λεπτό μια εκτέλεση φάουλ βρήκε τον Λάμπρου σε πλεονετική θέση να πέρνει την κεφαλιά, όμως η προσπάθειά του δεν απείλησε την εστία του Ατρόμητου, ενώ το κόρνερ λίγα λεπτά μετά, απομακρύνθηκε εύκολα από την άμυνα.

Στο 43ο λεπτό ο σκόρερ του 0-1 και ο πιο δραστήριος παίκτης μαζί με τον Μπάκου, Ντένζελ Γιουμπιτάνα, ελίχθηκε όμορφα και πλάσαρε τον γκολκίπερ του Βόλου, που μπλόκαρε σταθερά τη μπάλα. Λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου σε μια γρήγορη εκτέλεση φάουλ, ο Βόλος πάτησε περιοχή, χωρίς όμως να δημιουργήσει τελική.

Δεύτερο ημίχρονο

Ο Βόλος στην προσπάθεια του να βγάλει αντίδραση κυκλοφόρησε ωραία τη μπάλα, όμως το σουτ του Κόμπα στο 48ο λεπτό κατέληξε πολύ έξω από την εστία του Κοσέλεφ. Η ασφυκτική πίεση του Ατρόμητου συνεχίστηκε και σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου, περιορίζοντας πολύ τη δημιουργικότητα των γηπεδούχων.

Ο Ατρόμητος στο 56ο λεπτό έπειτα από εκτέλεση κόρνερ άγγιξε το 0-3, όταν ο κεντρικός αμυντικός Μανσούρ είδε την μπάλα στρωμένη μπροστά του. Η προσπάθειά του πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι, ενώ την πορεία της ακολούθησε ο Γιουμπιτάνα ο οποίος ήρθε σε επαφή με τη μπάλα, χωρίς όμως να μπορέσει να την γυρίσει προς το τέρμα. Στο 58ο λεπτό η κάθετη μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Βόλου, βρήκε τον Μπάκου να πλασάρει τον έτοιμο Σιαμπάνη.

Στο 66ο λεπτό ο πιο δραστήριος παίκτης του Βόλου, Λάζαρος Λάμπρου, με μια εξαιρετική ενέργεια, προσπέρασε δύο αμυντικούς του Ατρόμητου και έπιασε ένα γλυκό σουτ, που αποκρούστηκε δύσκολα από τον Κοσέλεφ.

Eurokinissi Η επιστροφή του Τσούμπερ στη Super League με τη φανέλα του Ατρομήτου

0-3 και βαθμολογική ανάσα για τους Περιστεριώτες

Μετά από εκτέλεση κόρνερ στο 73ο λεπτό του Μίχορλ, ο Σταυρόπουλος πήρε την κεφαλιά με τον Σιαμπάνη να αποκρούει σε πρώτο χρόνο, η μπάλα όμως χτύπησε στο δεξί δοκάρι και στην επαναφορά ο Τσιγγάρας την έστειλε στον ουρανό των διχτυών με ένα εξ επαφής σουτ, διευρύνοντας το σκορ σε 0-3 και τελειώνοντας ουσιαστικά τις όποιες ελπίδες των γηπεδούχων.

Μετά το 0-3 ο ρυθμός του παιχνιδιού έσβησε με εκτεταμένο rotation των προπονητών . Στο 86ο λεπτό ο τρομερός Μουτουσαμί βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και με ένα ωραίο σουτ λίγο έλειψε να δώσει διαστάσεις θριάμβου στην ομάδα του, όμως η ενέργεια του κατέληξε λίγο άουτ. Στο 91ο λεπτό ο Βόλος είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του με το σουτ του νέου μεταγραφικού αποκτήματος Ματίας Γκονζάλες να βρίσκει στο δοκάρι της εστίας του Μολδαβού τερματοφύλακα του Ατρόμητου.

Βόλος (Φερράνδο:) Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον (Αγκιάκουα 60'), Κάργας, Αμπάντα (Φορτούνα 79'), Μπουζούκης (Τζόκα 46'), Μύγας (Ασεχνούν 79'), Όσκαρ Πίντσι (Ματίας Γκονζάλες 60') , Χουάνπι, Λάμπρου, Κόμπα

Ατρόμητος (Κέρκεζ:) Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν (Παλμεζάνο 87') , Τσιγκάρας (Οζέγκοβιτς 79'), Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα (Παπαδόπουλος 87'), Μίχορλ, Μπάκου (Τσούμπερ 69') Τσαντίλας (Τζοβάρας 79')