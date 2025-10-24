Βόλος: Διευθύντρια ζήτησε να αποκλειστεί μαθήτρια από εκδρομή λόγω αντιδικίας - Μήνυση από τους γονείς

Ένα σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε σε Λύκειο στη περιοχή του Αλμυρού στο Βόλο με την διευθύντρια να δέχεται μήνυση από γονείς μαθήτριας για bullying και παράβαση καθήκοντος. Το περιστατικό κινητοποίησε τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας και διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες, αν και εφόσον υφίστανται.

Όλα ξεκίνησαν την Πέμπτη (23/10), όταν η διευθύντρια σχολείου φέρεται να παρακίνησε μαθητές προκειμένου να συγκαλέσουν έκτακτη γενική συνέλευση, με σκοπό να αποκλείσουν μαθήτρια από την πενθήμερη σχολική εκδρομή που προγραμματίζει το σχολείο. Συγκεκριμένα, κάλεσε την πρόεδρο του 15μελους και ακόμη ένα μέλους του συμβουλίου των μαθητών.

Σήμερα (24/10) συγκλήθηκε η γενική συνέλευση των μαθητών και η πρόεδρος του 15μελούς ενώπιον των μαθητών όλου του σχολείου, φέρεται να ανακοίνωσε ότι δυστυχώς όποιος έχει «πρόβλημα» με την διευθύντρια δεν θα έρθει στην εκδρομή, κατόπιν δικής της παρότρυνσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Gegonota.news.gr, η διευθύντρια φέρεται να είναι γειτόνισσα στον Αλμυρό με τους γονείς της μαθήτριας, με τους οποίους βρίσκεται σε αντιδικία. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως οι γονείς της μαθήτριας της έχουν υποβάλλει έγκλιση για εξύβριση σε βάρος της, και εκείνη με την σειρά της μήνυση, με αφορμή έναν σκύλο που κατέχει η οικογένεια και ισχυρίζεται πως την ενοχλεί.

Οι γονείς της μαθήτριας που κατέθεσαν την μήνυση για αποκλεισμό του παιδιού τους από την σχολική εκδρομή, κρίνουν την ενέργεια της διευθύντριας αντιπαιδαγωγική, χωρίς καμία νομιμότητα και τονίζουν ότι οι πράξεις της συνιστούν κατάφορη παραβίαση της ψυχολογικής ακεραιότητας ενός παιδιού το οποίο εκτέθηκε δημόσια σε απόρριψη και διασυρμό, ενώπιον των συμμαθητών του.

Η διευθύντρια κατηγορείται από τους γονείς ότι καταχράστηκε την υπηρεσιακή της θέση και προσέβαλλε την προσωπικότητα του παιδιού.

Διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση

Με αφορμή αυτό το σοβαρό επεισόδιο ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Σωκράτης Σαβελίδης, διέταξε την διενέργεια προκαταρκτικής εξέταση . Σύμφωνα με τον ίδιο θα εξεταστεί ενδελεχώς το περιστατικό προκειμένου να αποδοθούν ευθύνες, αν και εφόσον υφίστανται.

Η προκαταρκτική εξέταση θα διενεργηθεί από έτερο Διευθυντή Λυκείου, με γραμματειακή υποστήριξη από έμπειρη νομικό της εκπαίδευσης.