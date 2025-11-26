Βόλος: Έκλεψαν ανενόχλητοι υπολογιστές μέσα από αποθήκη νοσοκομείου - Ανησυχία για διαρροή δεδομένων

Συναγερμός σήμανε στο Νοσοκομείο Βόλου τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, όταν οι υπάλληλοι πήγαν στην εργασία τους και διαπίστωσαν την απώλεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού κι ενώ το Αχιλλοπούλειο έχει 24ωρη επιτήρηση από εταιρεία φύλαξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ταχυδρόμου, από αποθήκη του Τμήματος Μεσογειακής Αναιμίας έκαναν φτερά δύο τηλεοράσεις και τρεις υπολογιστές, οι οποίοι ήταν τμήματα εξοπλισμού σε πλήρη λειτουργία, συνδεδεμένα με τον κεντρικό server του Νοσοκομείου, και ενδεχομένως- όπως λέγεται- να περιείχαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου η οποία έλαβε αποτυπώματα και ξεκίνησε έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη. Η κλοπή διαδόθηκε ευρέως στους διαδρόμους του Νοσοκομείου και γρήγορα έφθασε η πληροφορία ότι την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου υπάλληλος της Ψυχιατρικής είχε ενημερώσει για την παρουσία ατόμου με κουκούλα που έδινε κάποια κιβώτια σε άλλο άτομο έξω από το Νοσοκομείο στις 7 το απόγευμα.



Εντούτοις, παρά την αναφορά δεν υπήρξε καμία ενημέρωση στις αστυνομικές Αρχές, μέχρι και τη Δευτέρα που έγινε αντιληπτή η κλοπή.

Ο εντοπισμός των δραστών

Τελικά, την απάντηση την έδωσε η αποστολή ενός email από πολίτη στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχε η φωτογραφία ενός δικύκλου και ατόμων να φορτώνουν σε αυτό εξοπλισμό.



Οι δράστες τελικά ταυτοποιήθηκαν από την Αστυνομία, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για δύο νεαρούς, έναν ανήλικο και έναν ενήλικα. Παρουσία δικαστικού λειτουργού έγιναν έρευνες στα σπίτια τους όπου εντοπίστηκε ο κλεμμένος εξοπλισμός ο οποίος ευτυχώς δεν είχε ακόμη ενεργοποιηθεί.



Εκείνο όμως που προκαλεί την πιο μεγάλη εντύπωση είναι ότι η κλοπή διαπράχτηκε σε δύο διαφορετικούς χρόνους, την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου το απόγευμα και την Κυριακή βραδινές ώρες. Οι νεαροί μπήκαν δηλαδή στο παλαιό κτίριο δύο φορές μέσα σε τρεις μέρες και ανενόχλητοι έκλεψαν εξοπλισμό χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από κανέναν.

