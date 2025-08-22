Βόλος: Εργαζόμενος του ΔΕΔΔΗΕ υπέστη εγκαύματα λόγω ηλεκτροπληξίας

Εργαζόμενος συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ Λαμίας μεταφέρθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 22 Αυγούστου στο Νοσοκομείο Βόλου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας έπαθε ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στον Υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ, στην Α’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου.

Υπέστη εγκαύματα, τα οποία χαρακτηρίζονται αντιμετωπίσιμα από τους γιατρούς και η ζωή του δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στην Καρδιολογική Κλινική του Αχιλλοπούλειου για στενή παρακολούθηση.

Σημειώνεται ότι οι γιατροί δεν αποκλείουν την πιθανότητα εμφάνισης καρδιολογικών επιπλοκών λόγω της ηλεκτροπληξίας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.